حبس المتهم بالنصب على راغبي السفر للخارج في القاهرة 4 أيام

خضع المتهم في قضية النصب والاحتيال على المواطنين بالقاهرة، لجلسة تحقيق للإدلاء بأقواله في التهم المنسوبة اليه، وقررت النيابة العامة حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق.

وتبين من خلال التحقيقات، أن المتهم صاحب شركة سفريات مقيم بمنطقة مصر القديمة بالقاهرة، تخصص نشاطه الإجرامي في النصب والاحتيال على راغبي السـفر للعمل بالخارج من خلال تسفيرهم للخارج بموجب تأشيرات تجارية عقب إيهامهم بقدرته على تسفيرهم بموجب تأشيرات عمل على خلاف الحقيقة.

وتابعت التحقيقات اعتراف المتهم أنه تمكن مــن إصــدار تأشيرات تجارية للمجني عليهم نظير حصوله على مبلغ مالي.

الموقف القانوني

وحول الموقف القانوني قال المحامي محمود عبدالله أن المادة 336 من قانون العقوبات، تنص على أن «يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول، وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكاً له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة، أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر».

تفاصيل الواقعة

جاء ذلك عندما ورد بلاغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من 3 أشخاص، يفيد تعرضهم للاحتيال والاستيلاء على أموالهم من قبل صاحب شركة سفريات، كائنة بدائرة قسم شرطة مصر القديمة بالقاهرة، وذلك بزعم تسهيل سفرهم للعمل بالخارج بموجب تأشيرات تجارية إلى إحدى الدول، وحال وصولهم للدولة المشار إليها قامت السلطات بإعادتهم للبلاد لعدم صحة تلك التأشيرات.

وعقب تقنين الاجراءات وعمل التحريات أمكن من التوصل لمرتكب الواقعة وجرى استهدافه، وتمكنت الأجهزة الامنية من إلقاء القبض عليه، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.