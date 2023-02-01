استشاري مناعة: غسل الأيدي بالماء والصابون يقي الإنسان من 250 مرضا

قال الدكتور مجدي بدران استشاري المناعة، إنّ القوافل الطبية في إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، وسيلة مهمة جدا لنشر ثقافة جديدة، وهي الوقاية من الأمراض والكشف المبكر، وهذا أمر متقدم وحضاري للغاية، يهدف إلى إيصال الخدمات الصحية للمستحقين والمستهدفين في أماكنهم.

عوامل الخطر والإعاقة قابلة للتغيير

أضاف «بدران» خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «اكسترا نيوز»، مع الإعلامي محمد الرميحي، أنّ القوافل تعتمد على أشياء عدة، مثل البحث عن الأمراض الموجودة في المكان البعيد الذي يحتاج إلى الخدمات، والتخصصات المطلوبة، والأعداد التي قد تحتاج إلى هذه الخدمات، ونوعية الخدمات وكيفية استدامتها.

وتابع استشاري المناعة، أن عوامل الخطر والإعاقة قابلة للتغيير، إذا تم تعليم الناس النمط الصحي والعادات الصحية وتحسين الحالة الصحية الشخصية، وعلاج المرض الوبائي، واكتشاف أي مرض مستجد، والحفاظ على الصحة والأداء الجسدي والعقلي.

الوقاية تبدأ بالتحصينات عبر التطعيمات

وأكد أن الوقاية تبدأ بالتحصينات عبر التطعيمات التي تقدمها الدولة لمختلف الأمراض مثل كورونا والإنفلونزا، بالإضافة إلى تحسين حالة التغذية، مشددًا على أن غسل الأيدي بالماء والصابون قد يقينا من 250 مرض.