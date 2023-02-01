رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

معرض الكتاب

قناة الحياة تستعرض إنشاء الوحدة الصحية بقرية الكرم في المنيا ضمن «حياة كريمة»

كتب:

أحمد حامد دياب
07:28 م | الأربعاء 01 فبراير 2023
الوحدة الصحية بقرية الكرم

الوحدة الصحية بقرية الكرم

استعرضت فضائية الحياة، جهود المبادرة الرئاسية حياة كريمة لمشروع إنشاء وحدة صحية بقرية الكرم مركز أبوقرقاص بمحافظة المنيا.

تٌقام على مساحة 1400 متر بارتفاع 3 طوابق

وتواصل مبادرة حياة كريمة العمل، لإنشاء وحدة صحية بقرية الكرم التابعة للوحدة المحلية لقرية أبوقرقاص البلد، التي تٌقام على مساحة 1400 متر بارتفاع 3 طوابق.

وتقام الوحدة الصحية بقرية الكرم التابعة لمركز أبوقرقاص بمحافظة المنيا، بتكلفة قدرها 35 مليون جنيه.

ووصلت نسبة التنفيذ بالوحدة الصحية لـ80%، التي من المنتظر أن تقدم الرعاية الطبية ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل.

ويستفيد من الوحدة الصحية التي تقيمها مبادرة حياة كريمة أهالي قرية الكرم وتوابعها «هريف الكرم وأولاد يحيي وأولاد توفيق الحق وأولاد عبدالله وأولاد مخلوف» ويصل اجمالي عدد المنتفعين إلى 30 ألف نسمة.

وتوفر عملية انشاء الوحدة الصحية بقرية الكرم 70 فرصة عمل يوميًا لشباب وأهالي قرية الكرم التابعة لمركز أبوقرقاص بمحافظة المنيا.

اقرأ المزيد:

قناة الحياة تعرض فيديو عن أنشطة مدرسة في المنيا بعد تجديدها بواسطة «حياة كريمة»

قناة الحياة تعرض فيديو عن أعمال إنشاء موقف قرية الروضة بملوي في المنيا

قناة الحياة: استمرار العمل في إنشاء مستشفى مغاغة المركزي بتكلفة مليار و550 مليون جنيه

قناة الحياة تستعرض عددا من الفعاليات الفنية بمعرض الكتاب

قناة الحياة ترصد أعمال إنشاء وحدة صحية متكاملة في قرية العباسية بالمنيا بتكلفة 39 مليون جنيه
بقلم أحمد حامد دياب