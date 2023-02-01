قناة الحياة تستعرض إنشاء الوحدة الصحية بقرية الكرم في المنيا ضمن «حياة كريمة»

استعرضت فضائية الحياة، جهود المبادرة الرئاسية حياة كريمة لمشروع إنشاء وحدة صحية بقرية الكرم مركز أبوقرقاص بمحافظة المنيا.

تٌقام على مساحة 1400 متر بارتفاع 3 طوابق

وتواصل مبادرة حياة كريمة العمل، لإنشاء وحدة صحية بقرية الكرم التابعة للوحدة المحلية لقرية أبوقرقاص البلد، التي تٌقام على مساحة 1400 متر بارتفاع 3 طوابق.

وتقام الوحدة الصحية بقرية الكرم التابعة لمركز أبوقرقاص بمحافظة المنيا، بتكلفة قدرها 35 مليون جنيه.

ووصلت نسبة التنفيذ بالوحدة الصحية لـ80%، التي من المنتظر أن تقدم الرعاية الطبية ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل.

ويستفيد من الوحدة الصحية التي تقيمها مبادرة حياة كريمة أهالي قرية الكرم وتوابعها «هريف الكرم وأولاد يحيي وأولاد توفيق الحق وأولاد عبدالله وأولاد مخلوف» ويصل اجمالي عدد المنتفعين إلى 30 ألف نسمة.

وتوفر عملية انشاء الوحدة الصحية بقرية الكرم 70 فرصة عمل يوميًا لشباب وأهالي قرية الكرم التابعة لمركز أبوقرقاص بمحافظة المنيا.