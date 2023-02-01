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مسعف وسائق يعثران على 86 ألف جنيه ويسلمانها لمركز الشرطة بسوهاج

كتب:

فهد فكري بلوم
09:50 م | الأربعاء 01 فبراير 2023
المسعف والسائق

المسعف والسائق

سلم مسعف وسائق، موظفان بفرع هيئة الإسعاف في سوهاج 86 ألف جنيه، وجداها داخل سيارة لمتوفى خلال تعاملهما مع حادث تصادم سيارتين بناحية مركز ساقلته، جنوب شرق المحافظة.

التعامل مع حادث مروري

وقال الدكتور هاني فؤاد، مدير مرفق هيئة الإسعاف في سوهاج، السائق عماد محمد علي، والمسعف هريدي العارف هريدي، عثرا على 86 ألف جنيه داخل سيارة لمتوفى خلال تعاملهما مع حادث تصادم سيارتين بالمحافظة، ليقررا تسليم المبلغ المالي إلى مركز الشرطة، ومن ثم تسليم تلك المبالغ المالية إلى أهالي المتوفى.

وأضاف «فؤاد»، في تصريح لـ«الوطن»، أنه خلال تعامل المسعف والسائق مع بلاغ بحادث تصادم سيارتين ملاكي علي كوبري القرامطة، في مدينة ساقلتة بسوهاج، وجدا مبلغا من المال في سيارة متوفى بالحادث.

تسليم المبلغ لقسم الشرطة

وأوضح فؤاد، أنه جرى تسليم مبلغ وقدره 86 ألف جنيه إلى مركز الشرطة، لكي يتم تسليمها إلى أسرة الحالة المتوفاة بالحادث.

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