ضبط عامل اعتدى على مزارع بسبب خلافات الميراث في سوهاج

شهدت دائرة مركز العسيرات جنوب محافظة سوهاج، إصابة مزارع خمسيني بجرح طعني في الصدر من الناحية اليسرى، وجرح قطعي باليد اليمنى، إثر تعدي عامل عليه بسبب خلافات على الميراث.

إخطار مدير أمن سوهاج

وتلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا يفيد بوصول «عاطف ع أ» 52 عامًا، مزارع، إلى مستشفى سوهاج الجامعي، ويقيم في دائرة مركز العسيرات مصابا بجرح طعني في الصدر من الناحية اليسرى، وجرح قطعي باليد اليمني.

تفاصيل الواقعة والخلاف على الميراث

واتهم شقيق المجنى عليه «علاء ع ا م»، 47 حاصل على ليسانس دراسات إسلامية، ويقيم بذات الناحية، نجل شقيق زوجة المصاب «محمد ع ا ا»، 27 عامًا، عامل أجري، ويقيم بذات الناحية بالتعدي على شقيقه المذكور بسلاح أبيض كان بحوزته، ما نتج عنه إصابته المشار إليها، بسبب خلافات على الميراث.

وضبطت الأجهزة الأمنية المتهم والأداة المستخدمة «مطواة»، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة بسبب الخلاف على الميراث، وأرشد إلى مكان السلاح المستخدم في الجريمة، وتحرر المحضر اللازم وجرى إبلاغ الجهات المختصة لمباشرة التحقيق.