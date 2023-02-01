«المسلماني» يستعرض إنجاز محطة تحلية مياه العريش: الأضخم بالشرق الأوسط وتخدم 1.5 مليون نسمة

قال الكاتب الصحفي أحمد المسلماني، إن الدولة اتجهت لتحلية مياه الشرب، خاصة للمدن الساحلية والمطلة على البحرين المتوسط والأحمر، وذلك بسبب تكلفة نقل المياه الكبيرة لمناطق السواحل.

محطة العريش أضخم محطة بالشرق الأوسط

استعرض المسلماني خلال تقديمه حلقة برنامج «الطبعة الأولى» المذاع عبر فضائية «الحياة»، محطة تحلية المياه بالعريش، التي أنشئت خلال 4 سنوات والتي تعتبر أضخم محطة بالشرق الأوسط، وتصل طاقة المرحلة الأولى لها لـ100 ألف متر مكعب مياه، مؤكدًا أن هذه الطاقة تكفي مدن العريش والشيخ زويد والحسنة.

حل مشكلة توفير المياه

وأشار إلى أن المرحلة الثانية لهذه المحطة، تشمل 100 ألف متر مكعب، والمرحلة الثالثة 100 ألف متر، مؤكدًا أن هذه الكمية تكفي لـ1.5 مليون نسمة، وهذا الرقم أكبر بكثير من عدد السكان المعتمد على مياه تحلية البحر، مشيرًا إلى أنه تم حل مشكلة توفير المياه لهم، بالإضافة لتوفير المياه مستقبلًا.

ولفت المسلماني، إلى أنه يتم التجهيز لمراحل أخرى لتغذية عدد أكبر من 1.5 مليون نسمة، مؤكدًا أنها من المحطات الرئيسية في مصر، متوقعًا أن نصل لمستوى 1.5 مليار متر مكعب مياه سنويًا خلال ثلاثينيات العقد المقبل.