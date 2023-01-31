أحمد المسلماني: ديانات جديدة منتشرة في أمريكا وأصحابها يجمعون الدولارات

قال الكاتب الصحفي أحمد المسلماني إن الحرب النووية ستكون الأخيرة ولن يعلن بعدها انتصار أحد، فالعالم كله يكون محل تدمير، والتوتر النووي يجعل العالم على حافة الهاوية، ولابد أن نتناقش ونتحاور في ظل الأسلوب الدبلوماسي الذي يعد الأنسب لإدارة العالم.

التليفزيون الألماني

وأوضح «المسلماني» خلال تقديمه برنامج «الطبعة الأولى» المذاع على قناة «الحياة»، أن التليفزيون الألماني عرض فيلما وثائقيا عن الديانات الجديدة في أمريكا، التي يحظى روادها بإعفاءات ضريبية تحت مسمى المعلم الروحاني أو مدرب الحياة، وأصبح هؤلاء مسيطرين على عدد كبير من البشر في أمريكا، لافتا إلى ان الغرب يعتقدون أن الانسان لديه قوة خارقة، أما العلم فيطلب من الناس الالتزام بالعمل والاجتهاد من أجل النجاح.

الديانة الفضائية

وأشار الكاتب الصحفي أحمد المسلماني إلى أن ما يحدث في أمريكا يؤكد أن هناك العديد من الديانات المنتشرة، ومنها الديانة الفضائية فالبعض هناك يعتقدون أن كائنا فضائيا ظهر في جسد أحد الأشخاص، ودوره توصيل البشر للكائنات الفضائية، ولديهم آلاف الأتباع، وجميعهم يدفعون آلاف الدولارات للمعلم الروحاني ويشترون منتجات ويشاركون في معسكرات كبيرة.

وأكد الكاتب الصحفي أحمد المسلماني أن موضوع الديانات الجديدة تضمن تعليمات ينقلها هؤلاء الرواد إلى جميع أطياف الشعب، تحت مسمى نصائح وإرشادات وعبوديات، ووصل الأمر إلى كتابة كتب في هذا الإطار، وبعضهم اتهم بالسرقة نتيجة احتياله على الناس وجمعه مبلغ 10 ملايين دولار.