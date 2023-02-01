211.8 ألف زائر لمعرض الكتاب في يومه السابع رغم سوء الأحوال الجوية

شهد معرض القاهرة الدُولي للكتاب في دورته الـ54، خلال السبعة أيام الأولى من فتح أبوابه للجمهور، إقبالًا جماهيريًا كبيرًا، وتخطى عدد زواره المليون ونصف المليون زائر، إذ بلغ عدد زائريه خلال اليوم الأربعاء نحو 211848 زائرًا، وذلك رغم الأحوال الجوية غير المستقرة التي شهدها اليوم.

تواصل الفعاليات حتى آخر لحظة في المعرض

وقال الدكتور أحمد بهي الدين، رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، إن المعرض يشهد هذا العام تفاعلًا كبيرًا، وأثبت الجمهور أن الرهان عليه وعلى وعيه، واهتمامه بالثقافة كان في محله، مشيرًا إلى أن الفعاليات تتواصل حتى آخر لحظة من المعرض في السادس من فبراير، إذ يجري الإعلان عن ضيف شرف الدورة المقبلة من المعرض في احتفالية ختام المعرض.

يُذكر أن الدورة 54 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، تقام تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وافتتحها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وتقام بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية بالتجمع الخامس، وتستمر حتى 6 فبراير 2023 تحت شعار «على اسم مصر- معًا: نقرأ.. نفكر.. نبدع»، وتم اختيار الكاتب صلاح جاهين ليكون شخصية المعرض هذا ‏العام، وتحل عليها دولة المملكة الأردنية الهاشمية ضيف شرف، وتعد إحدى أكبر التجمعات الفعلية للناشرين على مستوى العالم حيث يشارك فيها 1074 ناشرًا مصريًا وعربيًا وأجنبيًا من 53 دولة، من بينها دول جديدة مثل المجر والدومينيكان، بالإضافة إلى فعاليات ‏ثقافية تضم لقاءات مع مبدعين وكتاب ومفكرين وفنانين ورموز ‏وقامات مصرية عربية وعالمية، لتعزيز دور الثقافة في بناء ‏المستقبل الذي نتطلع إليه.