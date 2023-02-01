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حكيم يطرح أغنية «الموضة السنة دي» عبر يوتيوب (فيديو)

كتب:

ياسمين محمود
10:18 م | الأربعاء 01 فبراير 2023
حكيم

حكيم

نشر الفنان حكيم، أغنيته الجديدة «الموضة السنة دي»، عبر قناته الرسمية عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب. 

وعلق حكيم، قائلا: «طول ما إحنا عايشين في الحياة والنعمة هنشوف البدع، شوفوا كواليس الموضة السنة دي على اليوتيوب».

آخر أعمال حكيم

وحقق حكيم مؤخرا نجاحا كبيرا بأغنية الجديدة «لذاذة»، كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع طارق مدكور، ونالت الأغنية إشادات الجمهور.

ومن جهة أخرى، يعمل الفنان حكيم، لتسجيل أغنيات جديدة لإطلاقها في العام الجديد 2023 بعد أن قدم عدة أغنيات ناجحة في العام الماضي.

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