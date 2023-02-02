حسن الرداد يكشف عن أحدث ظهور لـ«الطفل الشقي» في فيلم «إمبراطورية ميم»

كشف الفنان حسن الرداد، عن أحدث ظهور لـ أحمد نجيب، الطفل الشهير في فيلم «إمبراطورية ميم»، بطولة الفنانة فاتن حمامة، والذي عُرض لأول مرة عام 1972.

ونشر حسن الرداد، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، صورًا تجمعه بـ أحمد نجيب، في ظهور نادر له، مُعلقًا عليها بقوله: «صدفة جميلة قوى جمعتنى النهاردة مع الأستاذ أحمد نجيب، أحد أبطال فيلم إمبراطورية ميم، الطفل الشقى اللي كان بيلعب كورة».

وأضاف حسن الرداد: «سعدت بلقاء حضرتك جدًا وأتمنى لك كل التوفيق والسعادة.. ملحوظة: صورة الأستاذ أحمد على جوجل مكتوب عليها اسم غلط».

معلومات عن فيلم إمبراطورية ميم

فيلم إمبراطورية ميم، عُرض لأول مرة عام 1972، وشارك في بطولته كل من فاتن حمامة، وأحمد مظهر، ودولت أبيض، وعلي جوهر، وسيف أبو النجا، وحياة قنديل، وليلى حمادة، وأحمد نجيب، وهشام سليم، وآخرين، وهو من تأليف إحسان عبد القدوس، وإخراج حسين كمال.

وتدور أحداث الفيلم كالتالي: بعد وفاة زوجها تتحمل منى «فاتن حمامة» مسؤولية تربية أبنائها الستة، بجانب عملها في وزارة التربية والتعليم، ومع نمو الأولاد تزداد مشكلاتهم، وتزداد معها أعباء والدتهم في التربية، خاصًة مع وصول أغلبهم لسن المراهقة، فتتوتر العلاقة بينها وبينهم.

وفي التوقيت ذاته، تقع «منى» على نحو تدريجي في قصة حب مع رجل الأعمال أحمد رأفت «أحمد مظهر»، لكنها لا تستسلم لمشاعرها بسهولة بسبب حيرتها بين تفرغها لأبنائها، وتفكيرها في مستقبلها معه.