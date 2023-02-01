ضبط شخص غسل 100 مليون جنيه في المنوفية

قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، ومحبوس حاليا على ذمة إحدى القضايا، مقيم بمحافظة المنوفية، لقيامه بالاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وتربحه.

تأسيس شركات وشراء فيلا سكنية

وجمع المتهم مبالغ مالية كبيرة ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارته غير المشروعة عن طريق قيامه بتأسيس الشركات وشراء فيلا سكنية وسيارات.

وكذا إيداعه بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

قد قدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكور بمبلغ 100 مليون جنيه تقريبا، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

يأتي ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات، وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقا لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.