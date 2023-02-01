«الداخلية» تمد مبادرة «كلنا واحد» للسلع المخفضة حتى نهاية شهر رمضان

أعلنت وزارة الداخلية، مد مبادرة «كلنا واحد»، حتى نهاية شهر رمضان المقبل، وذلك بهدف التخفيف عن كاهل المواطنين، وفي إطار توجيهات القيادة السياسية لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لدعم منظومة الحماية الاجتماعية للمواطنين.

استمرار مبادرة «كلنا واحد» لنهاية شهر رمضان

وذكر بيان صادر عن وزارة الداخلية، تواصل فعاليات المرحلة الثالثة والعشرين من مبادرة «كلنا واحد»، تحت رعاية رئيس الجمهورية التي من المقرر أن تستمر حتى نهاية شهر رمضان لعام 2023 لتوفير كافة السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تصل إلى 60% بالمنافذ والسرادقات الموضحة على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية (moi.gov.eg).

إطلاق قوافل سيارات بيع السلع الغذائية بالمناطق الأكثر احتياجا

كما أكد البيان، على أنه تم الاتفاق مع مسؤولي 5 من الكيانات الكبرى والموردين، لإطلاق قوافل سيارات مجمعة لبيع السلع الغذائية والمعمرة تستهدف المناطق الأكثر احتياجا بعدد من المحافظات التي لا تتوفر بها أفرع السلاسل التجارية ومنافذ البيع وذلك خلال فترة المبادرة، وذلك بالتنسيق مع مختلف قطاعات وزارة الداخلية ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية حيث تتوافر السلع بجودة عالية وأسعار مخفضة.

فيما تواصل وزارة الداخلية، الدفع بسيارات منظومة «أمان» التابعة للوزارة محملة بكميات إضافية من السلع الغذائية تم إعدادها بجودة عالية بهدف طرحها للمواطنين بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق وذلك بالمناطق الأكثر احتياجا بمختلف المحافظات، وذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية في المساهمة في تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر المصرية.