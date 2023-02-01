«المسلماني»: خناجر توت عنخ آمون مصنوعة من مواد نيازك فضائية

وصف الكاتب الصحفي أحمد المسلماني، الفرعون توت عنخ آمون بأنه «ميجا ستار» الفراعنة، وأنه أشهر فرعون في العالم، ويتابع العالم أجمع أخباره، مشيرًا إلى أنهم وجدوا خناجر مع توت عنخ آمون، مصنوعة من مواد لا توجد إلا في النيازك الفضائية، ومكونات غير موجودة على كوكب الأرض مطلقًا.

المادة التي صنع منها خنجر توت عنخ آمون جلبها الفراعنة عند سفرهم للفضاء

وأوضح المسلماني، خلال تقديمه حلقة برنامج «الطبعة الأولى» المذاع عبر فضائية «الحياة»، أن هذه الواقعة تثبت نظريات وجود فضائيين في مصر، أو قدرة القدماء المصريين على السفر للفضاء وجلب معادن وخامات منها، وأن المادة التي صٌنع منها خنجر توت عنخ آمون، جلبها الفراعنة عند سفرهم للفضاء.

وأشار المسلماني، إلى أن مجلة لوكسبرس الفرنسية الشهيرة، نشرت أخبار عن فيلم وثائقي روسي عرض مقطع فيديو جاء فيه إن بعثة أثرية روسية كانت موجودة بمصر فترة الستينيات، ونجحوا في جلب مواد لروسيا وسرقتها المافيا، لافتًا إلى أن الفيلم ذكر أن كائنات فضائية كانت موجودة أثناء بناء الأهرامات، وأن هناك مقابر للكائنات الفضائية بجوار الأهرامات.

دعاوي بناء الفضائيين للأهرامات غير مضرة

ولفت المسلماني، إلى أن المستشار العلمي للكرملين تبنى هذه النظرية، مشددًا على وجود اهتمام كبير بالحضارة الفرعونية القديمة، مشيرًا إلى أن دعاوى بناء الفضائيين للأهرامات غير مضرة، وأنها جلب الزيارات للأهرامات، وأن مصر تمتلك وثائق تؤكد أن المصريين وحدهم هم بناة الأهرامات، وأن لدينا سجلات بالمهندسين والعمال الذين شاركوا في بناء الأهرامات، ولدينا مقابرهم وكل ذلك موثق.