كلمات أغنية أستاذ في الدنيا لـ حسين الجسمي بعد طرحها على يوتيوب

حققت أغنية أستاذ في الدنيا لـ حسين الجسمي نحو 200 ألف مُشاهدة منذ طرحها مساء أمس الثلاثاء، عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، وذلك في أول تعاون مع هشام جمال.

أغنية أستاذ في الدنيا كلمات هشام جمال

كلمات أغنية أستاذ في الدنيا لـ حسين الجسمي، نالت ردود فعل مختلفة عبر منصات التواصل الاجتماعي، وهي رؤية فنية وألحان هشام جمال، كلمات هشام جمال ومحمد إبراهيم، وتوزيع مادي، وميكس وماستر بيشوي مجدي.

كلمات أغنية أستاذ في الدنيا لـ حسين الجسمي

وتقول كلمات أغنية أستاذ في الدنيا لـ حسين الجسمي:

الدنيا جميلة ومش مستاهلة تضيع في زعل أو لوم

بنسى امبارح لو ضايقني وبعيش اليوم باليوم

أنا ببسط نفسي بنفسي وبعرف أعيش ببساطة وأحب

مش بشغل بالي وطول عمري بعمل للحزن سكيپ

أصل أنا أستاذ في الدنيا وبنسى في ثانية وببقى تمام على طول

لو يوم أزعل ف ثواني أصفى وزعلي مش بيطول

مبسوط علشان مبسوط وخلاص وانا هزعل ليه م الناس

واللي مش فاهمني بكره هيفهم

ويشوف ان انا صحيح استاذ..عايش تقديري ممتاز

ويبص ويقول انا منه بتعلم

اتعلمت احب انا نفسي قبل ما أقول حبوني

ولو الناس ألوان انا ممكن يبقى الأبيض لوني

زي السما طول عمري وقلبي حب الدنيا وحس

شوفت العالم كله بقلبي ومشفتوش بعيوني