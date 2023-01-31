حسين الجسمي يشارك جمهوره أغنيته الجديدة «أستاذ في الدنيا»

شارك الفنان حسين الجسمي، جمهوره، أغنيته الجديدة «أستاذ في الدنيا»، وذلك عبر صفحاته الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي، وكشف عن فريق العمل الذي تعاون معه في الأغنية.

وتعاون الفنان حسين الجسمي في أغنية أستاذ في الدنيا مع الفنان هشام جمال الذي تولى كتابة الأغنية بالتعاون مع محمد إبراهيم، وهي من ألحانه ورؤيته الفنية، وتوزيع مادي ومكساج وماستر بيشوي مجدي.

كلمات أغنية حسين الجسمي الجديدة

وتقول كلمات أغنية حسين الجسمي:

الدنيا جميلة ومش مستاهلة تضيع في زعل أو لوم

بنسى امبارح لو ضايقني وبعيش اليوم باليوم

انا ببسط نفسي بنفسي وبعرف أعيش ببساطة

وأحب مش بشغل بالي وطول عمري بعمل للحزن سكيپ

زواج حسين الجسمي

يذكر أن الفنان حسين الجسمي أعلن مؤخرا، زواجه من فتاة من خارج الوسط الفني، وذلك بعد سنوات طويلة من العزوبية، وشارك الجمهور بعدد من الصور الخاصة من كتب كتابه وحفل زفافه دون الكشف عن هيئة العروس.