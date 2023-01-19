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البرومو الدعائي لأغنية «ألمح له» للفنان حسين الجسمي (فيديو)

كتب:

ياسمين محمود
08:56 م | الخميس 19 يناير 2023
حسين الجسمي

حسين الجسمي

روج الفنان حسين الجسمي، لأغنيته الجديدة والتي تحمل اسم «ألمح له»، عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام. 

ونشر حسين الجسمي البرومو الدعائي للأغنية، قائلا: «قريبا ألمح له».

أغنية «يارب تكون بخير»

وطرح مؤخرا المطرب الاماراتي حسين الجسمي أغنية «يارب تكون بخير»، من كلمات الشاعر المصري تامر حسين، والموزع الموسيقي على فتح الله، وتحمل اللون الرومانسي في كلماتها حيث تقول كلمات الأغنية: «يارب تكون بخير.. دي أهم حاجه عندي.. بعديها حاجات كتير.. إنسى الزعل وعديِ.. بَعدك فضي المكان.. وإتقفِلت البيبان». 

 

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