حسين الجسمي: صندوق نهر الحياة يوفر الرعاية الطبية للأطفال المحرومين

ألقى الفنان الإماراتي حسين الجسمي، كلمة إنسانية في المؤتمر الصحفي الذي عقد بمقر هيئة الهلال الأحمر الإماراتي في أبوظبي للإعلان عن الدورة 12 لمعرض عطايا، التي ستقام في الفترة من 6 وحتى 10 فبراير بمبادلة أرينا في أبوظبي، بمشاركة 100 عارض من داخل الإمارات وخارجها، ولإطلاق مبادرة نوعية جديدة ورائدة تتمثل في إنشاء صندوق مستدام باسم نهر الحياة، الذي سيخصص أرباحه لعلاج الأطفال الذين يعانون من أمراض مستعصية في العديد من الدول.

وقال الجسمي، في كلمته التي ألقاها أمام الحضور: «يُشرفني أن أشاركَكم في هذه المُبادرة الإنسانية التي تحمِل بين طياتِها وفكرتها العديد من دروب الأمل نحو خدمة الإنسانية والبشريَّة في كلِّ مكان في هذا العالم، كما أنتهِز هذه الفرصة وأتَوجه بعظيم الشكر وجزيل الامتنان للشيخ حمدان بن زايـدِ آل نهيان ممثِّل الحاكم في مِنطقة الظفرة رئِيس هَيئة الْهلال الأحمر الإِماراتي، والشيخة شمسة بِنت حمدان آل نهيان مساعِد رئيس الْهَيئة للشّئون النّسائية رئيس لجنة عَطايا الْعُليا على ما بذلُوه من جهد بنَّاء لدعم هذه الْمَشاريع الإنسانية الَّتي ورِثْناها مِنْ مُؤسِس الْعمل الإِنساني بِدولتنا الغاليةِ الإماراتَ المغفورِ لهُ الشَّيْخِ زايد بن سُلْطان آل نهيان طيَّب اللَّه ثَراه».

حسين الجسمي: تشرَّفت بتمثيل هيئة الهلال الأحمر الإماراتِي

وأضاف أنه على مدار سنوات تشرَّف بتمثيل هيئة الهلال الأحمر الإماراتِي كسفير مفوض فوق العادة للعمل الإنسانِي في مجموعة أعمال وزيارات إنسانية ميدانية رسَّخت النَّهج الإِنسانيَّ فِي مسيرتِه وتركتْ أثرًا كبيرًا وفخراً لمنهاج وطني ومُساهمتِه وحرصِه على تخفيفِ معاناة العديد من شعوب العالم ونشر السعادة بين الأفراد باخْتِلاف العرق والدِّين والمذهب والموقع الجغرافي.

أهداف مبادرة صندوق نهر الحياة

وعن إطلاق وأهداف مبادرة صندوق نهر الحياة، قال الجسمي: «هذا ما جعلنِي أفتخر بِأن أَكون سفيرًا مُفوّضًا لِعطايا منذ انطلاقتِه، وأن أكون اليوم أيضًا أحد المسانِدين والمُبشّرين بأهداف صندوق نهر الحياة الذي سيوفر الرعاية الطبية للأطفال المحرومين في العديد من الدول وتخفيف مُعاناتِهم الصحية، داعيًا الجميع إِلى دعمِه ومُساندتِه لِتحقيقِ أهدافِه النَّبيلة، ونشر مِظلَّته على أَحبائنا الأطفال الذين هُم في أَمَسِّ الحاجة لمن يأْخذ بِأيديهُم، ويَستشرفون مُستقبلهم بِالأمل والسعادة والإِيجابية».