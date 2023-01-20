حسين الجسمي يطرح أغنيته السنجل «ألمَّح له».. (فيديو)

طرح الفنان الإماراتي حسين الجسمي أولى أغنياته المنفردة في العام الجديد 2023، متعاوناً بها مع الشاعر أحمد أشرف المطري، والملحن عبد الله آل سهل، ومن توزيع «سيروس»، وقام بعملية المكس والماستر م. جاسم محمد.

الرومانسية تسيطر على أجواء الأغنية

وسيطرت الرومانسية على أغنية «ألمَّح له» والتي نشرها حسين الجسمي عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، حيث تقول كلماتها: ألـمّح له.. ولكن قلبه ما يفهم ألـمّح له .. ولا حَس إني به مهتم ألـمّح له.. ولأني قادر أتكلم متى يوصل له إحساسي ويعرف إني به مغرم !؟

الأغنية معروضة على القناة الرسمية للفنان حسين الجسمي

وقد عرضت أغنية «ألـمّح له» في القناة الرسمية للفنان حسين الجسمي في موقع YouTube، متضمنة كلمات الأغنية في فيديو وتم بثها عبر أثير الإذاعات الإماراتية والخليجية والعربية، إلى جانب عرضها عبر جميع المنصات الإلكترونية المتخصصة في عرض الأغنيات.