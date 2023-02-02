أسعار 27 سلعة في أول معرض «أهلا رمضان» بأسيوط.. تخفيضات 25%

تقيم الغرفة التجارية المصرية بحي شرق أسيوط، بالتنسيق والتعاون مع جهاز الخدمة الوطنية، أول معرض «أهلا رمضان» بالمحافظة، والذي افتتحه اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، لبيع السلع الغذائية، بتخفيضات تصل إلى 25% لمواجهة الغلاء والتخفيف على كاهل المواطنين، خصوصا مع قرب شهر رمضان المعظم.

أسعار السلع الغذائية في معرض «أهلا رمضان»

ويقدم المعرض سلع غذائية متنوعة، وفيما يلي أسعار 27 سلعة مختلفة:

كيلو السكر المعبأ 14.5 جنيه

كيلو الأرز حبة عريضة 14.5 جنيه.

كيلو دقيق معبأ ورقي 17 جنيها.

مكرونة الملكة 400 جرام 10 جنيهات.

نصف كيلو عدس مجروش 21 جنيها. نصف كيلو فول معبأ 13.5 جنيه.

أسعار زيت الطعام

زجاجة زيت خليط 800 ملي 35 جنيها.

زجاجة هلا زيت عباد 750 ملي 49.5 جنيه.

زجاجة زيت كريستال ذرة 800 ملي 70 جنيها.

زجاجة زيت كريستال ذرة 1600 ملي 134 جنيها.

زجاجة زيت كريستال ذرة 2200 ملي 187 جنيها.

زجاجة زيت عافية 1600 ملي 138 جنيها.

زجاجة زيت ذرة عافية 2200 ملي 175 جنيها.

زجاجة زيت عباد عافية 800 ملي 60 جنيها.

زجاجة زيت عباد عافية 1600 ملي 116 جنيها.

زجاجة زيت عباد عافية 2200 ملي 157 جنيها.

أسعار علب السمن

علبة مسلي 700 جرام 50 جنيها

علبة مسلي 1500 جرام 101 جنيها

علبة مسلي كريستال 1500 جرام 99 جنيها

علبة مسلي كريستال 2.5 كيلو جرام 159 جنيها

علبة مسلي الهانم 2.5 كيلو جرام 150 جنيها

شاي ودواجن مجمدة

باكو شاي ناعم ليبتون 250 جرام 48.5 جنيه

باكو شاي ناعم أنواع 40 جرام 5 جنيهات

كيلو دواجن مجمدة برازيلي مختلفة الأوزان بسعر 65 جنيها

زجاجة خل 900 ملي 5 جنيهات

كيس اريال يدوي 75 جرام 2.75 جنيه

كيس برسيل يدوي 340 جرام 12 جنيها