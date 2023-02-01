ضبط 4 أطنان أرز أبيض في مخزن للسلع الغذائية بدون ترخيص بكفر الشيخ

تمكنت مباحث التموين بكفر الشيخ، بإشراف اللواء خالد عبد السلام بدر، مساعد وزير الداخلية، مدير الأمن، من ضبط مالك مخزن للسلع الغذائية بمدينة الحامول، وبحوزته كمية من الأرز الأبيض بدون مستندات، حجبها عن التداول، لبيعها بأزيد من التسعيرة.

ضبط 4 أطنان أرز أبيض

كانت حملة التموين برئاسة المقدم أحمد بسيونى، رئيس مباحث التموين بكفر الشيخ، تمكنت من ضبط 4 أطنان أرز أبيض، معبأة في شكائر، زنة 25 كيلو للشيكارة، في مخزن للسلع الغذائية بدون ترخيص، ملك مالك مخزن للسلع الغذائية، مقيم بمدينة الحامول، بدون فواتير ولا مستندات، بغرض بيعها بأزيد من التسعيرة، وتحقيق أرباح غير مشروعة.

تم التحفظ على المضبوطات، وجار العرض على النيابة العامة للتحقيق.

استمرار الحملات بمراكز ومدن المحافظة

كان اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وجّه باستمرار الحملات بمراكز ومدن المحافظة بالتعاون مع الجهات الرقابية، وجهاز حماية المستهلك، ومباحث التموين، لضبط التجار المخالفين، ومحاربة بيع الأرز الشعير والأبيض المهرب في السوق السوداء.

جدير بالذكر، أن موسم توريد الأرز بمحافظة كفر الشيخ بدأ في شهر سبتمبر 2022، إذ جرى تجهيز 21 موقعًا بالمدن والقرى، لاستقبال محصول الأرز الشعير للعام المنصرم.