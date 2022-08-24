ضوابط تظلمات الشهادة الإعدادية الدور الثاني 2022.. رسوم 35 جنيها

أصدرت عدد من المديريات التعليمية، توجيهات مهمة لطلاب الشهادة الإعدادية الدور الثاني، بشأن تقديم التظلمات على نتيجة الشهادة الإعدادية الدور الثاني لـ2022، خاصة بعد إعلان نتيجة الدور الثاني لطلاب الصف الثالث الإعدادي.

تظلمات الشهادة الإعدادية الدور الثاني 2022

وجهت المديريات التعليمية، الإدارات، بإعلان جميع المدارس التابعة لإدارتكم بإعلان واضح داخل ديوان الإدارة، وبكل مدرسة، موضح مكان التقدم للتظلمات بديوان الإدارة التعليمية التابعة لها المدرسة، وموعد التقدم للتظلمات وآخر ميعاد للتقدم، ورسم التظلم لكل كراسة إجابة، محدد بمبلغ 35 جنيها.

وقالت المديريات التعليمية في خطابها المرسل، يتم تجميع المبالغ ثم تورد المبالغ المحصلة يومياُ في خزينة المديرية اليوم التالي مجمعة بإيصال توريد واحد يكون ذلك يومياً.

تدوين البيانات كاملة وفق النموذج

وأوضحت المديريات التعليمية في خطابها المرسل للإدارات التعليمية، يدون الطالب بياناته كاملة «الاسم - المدرسة- رقم الجلوس- مواد التظلم»، وفق النموذج المرفق مع الالتزام بأرقام الطلبات والمواعيد المحددة لكل مديرية تعليمية.

يتم الاطلاع علي صورة كراسة الإجابة، بلجنة النظام والمراقبة للشهادة الإعدادية العامة بالمديرية، ويسمح للطالب وولي أمره فقط، بالإطلاع على صورة كراسة الإجابة الخاصة بالتظلم.

وفي السياق ذاته، بدأت اليوم، تظلمات الدبلومات الفنية الدور الثاني 2022 لجميع التخصصات (صناعي- زراعي- تجاري - فندقي)، اليوم، ويستمر حتى يوم 31 أغسطس، مشيرا إلى أنه يتم سداد مبلغ 100 جنيه، لكل مادة لحساب صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية، من خلال الهيئة القومية للبريد وشركة فوري.

وقالت وزارة التعليم، أنه وفقا للضوابط الواردة القرار الوزاري رقم 293، يتقدم الطلاب المتضررين من نتائجهم بطلب في موعد غايته 7 أيام بدلًا من 15 يومًا (للدور الثاني).