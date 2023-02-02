طقس كفر الشيخ اليوم.. أمطار متوسطة بنسبة 30% والعظمى 18 درجة

يشهد طقس محافظة كفر الشيخ، اليوم الخميس، انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة، وسط توقعات بسقوط أمطار خفيفة إلي متوسطة، خاصة على المدن الساحلية في شمال المحافظة، والمطلة على البحر المتوسط.

طقس كفر الشيخ اليوم

وتتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يسود محافظة كفر الشيخ، اليوم الخميس، طقسا باردا في الصباح الباكر، مائل للبرودة نهارا، بارد ليلا، وذلك على الأنحاء كافة، مع سقوط أمطار خفيفة إلي متوسطة بنسبة حدوث 30%، ونشاط الرياح على فترات متقطعة.

ويتوقع الخبراء أن تكون حالة البحر المتوسط في شواطئ مدينة بلطيم بمحافظة كفر الشيخ، معتدلة، وارتفاع الموج فيه من 1.5 إلى 2 متر، على أن يكون اتجاه الرياح غربية، فيما تُسجل درجات الحرارة في كفر الشيخ اليوم الخميس العظمى 18 درجة مئوية، وتبلغ الصغرى 11 درجة، وسرعة الرياح 32 كم في الساعة، مع طقس غائم.

اتخاذ التدابير اللازمة استعدادا لاستقبال موسم الشتاء

واتخذت محافظة كفر الشيخ في وقت سابق، التدابير اللازمة كافة، استعدادا لاستقبال موسم الشتاء، من خلال رفع حالة الطوارئ، فضلا عن تشكيل غرف عمليات بديوان عام المحافظة، برئاسة السكرتير العام للمحافظة، تضم أعضاء من جميع المديريات المعنية، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي، إضافة لغرفة عمليات فرعية بالوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة، وغرف عمليات بالمديريات المتعددة، لمتابعة أي تداعيات في حالة الطقس خلال فصل الشتاء، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ الإقليم.