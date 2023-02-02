إصابة 5 أشخاص في حادثين منفصلين بكفر الشيخ.. «انقلاب سيارة ومشاجرة»

أُصيب 5 أشخاص بإصابات مختلفة في حادثين منفصلين، بنطاق محافظة كفر الشيخ، في الساعات الأخيرة من مساء أمس الأربعاء، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى كفر الشيخ العام لتلقي العلاج اللازم.

تفاصيل الحادثين

كان اللواء خالد عبد السلام بدر، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، قد تلقى إخطارا من إدارة البحث الجنائي بالمديرية، يفيد بورود إشارة من نقطة شرطة مستشفى كفر الشيخ العام، بوصول مصابين فى حادثين منفصلين بكفر الشيخ.

وبالانتقال والفحص، تبين من سجلات المستشفى إصابة كلا من «ع. ص. ا»، 20 سنة، و«ر. ح. ج»، 20 سنة، من قرية المعلم إبراهيم، بجروح وكدمات، في انقلاب سيارة بكفر الشيخ.

كما أُصيب «م. ع. ع»، 30 سنة، من قرية الكراكات، بمركز بيلا، و«أ. أ. ف»، 30 سنة، من مركز بلطيم، و«ر. م. أ»، 45 سنة، من قرية أبو سعيد، بجروح وكدمات وسحجات، في مشاجرة بينهم.

تقديم الإسعافات الأولية للمصابين

وجرى تقديم الإسعافات الأولية والرعاية الطبية اللازمة للمصابين بمستشفى كفر الشيخ العام، تحت إشراف الدكتور وائل أبو المجد، مدير عام المستشفى، وحُررت المحاضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.