فصل الكهرباء عن عدد من القرى في كفر الشيخ لإجراء الصيانة الدورية اليوم

أعلن قطاع كهرباء كفر الشيخ، التابع لشركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، عن فصل التيار الكهربائي، اليوم الخميس، عن عدد من القري والمناطق، وذلك بسبب أعمال زرع الأعمدة، وتغيير الموصلات، وتقليم أشجار متداخلة مع الموصلات الكهربائية، ابتداءً من الساعة الثامنة صباحا وحتى الثالثة عصرا.

المناطق والقرى المتأثرة بفصل التيار الكهربائي

وقال القطاع، إن القرى والمناطق المتأثرة بفصل الكهرباء، اليوم، هي «خليج بحري، وأبو خشبة، وخان الجني، وتوابعها، وأرض الجمعية، والقني، وتوابعها، وبرمبال، وجزء من منية المرشد، والبرانية، والشاعر، وتوابعها»، في مركز مطوبس، و«مدينة مسير، وقرية الروضة»، في مركز كفر الشيخ، و«مجلس قروي العباسية، والقرى التابعة لها»، بمركز الرياض.

تدبير تغذية بديلة خلال فترة الفصل

وناشد القطاع المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات ومكاتب البريد وجميع المصالح المتأثرة بالفصل، تدبير تغذية بديلة خلال فترة الفصل، لحين عودة الكهرباء مرة أخرى.

يأتي ذلك، ضمن خطة الإحلال والتجديد لشبكات الجهد المتوسط التي يجريها قطاع كهرباء كفر الشيخ، تحت إشراف المهندسة غادة أبو كيلة، وكيل وزارة الكهرباء.