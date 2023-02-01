القبض على مسجل خطر بحوزته كيلو حشيش في كفر الشيخ

تمكنت مباحث مركز سيدي سالم، بمحافظة كفر الشيخ، بإشراف اللواء خالد المحمدى، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية الأمن، من ضبط عاطل «مسجل خطر» من ذوي المعلومات الجنائية، وبحوزته كمية من الحشيش، يقوم بترويجها في مركز سيدي سالم، حيث تم تحرير المحضر اللازم، وأُحيل المتهم إلى النيابة التى قررت حبسه.

تفاصيل ضبط المتهم

كان اللواء خالد عبد السلام بدر، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، تلقى إخطارًا من إدارة البحث الجنائي بالمديرية، يفيد بقيام عاطل، «مسجل خطر» من ذوي المعلومات الجنائية، يُقيم بمركز سيدي سالم، بالاتجار في المواد المخدرة، وجار إعداد خطة أمنية محكمة لضبطه.

وبعد تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم، وتبين أنه يُقيم بإحدى قرى مركز سيدي سالم، من ذوي المعلومات الجنائية، وبتفتيشه، عُثر بحوزته على كيلوجرام حشيش، وسلاح ناري «فرد خرطوش»، ومبلغ مالي، وهاتف محمول.

تم التحفظ على المضبوطات، وتحرر المحضر اللازم، وأُحيل المتهم إلى النيابة التى قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.

عقوبة الاتجار وترويج المخدرات

وحول العقوبة القانونية للاتجار في المخدرات، أوضح المحامي عبد الرحمن الدرولي، لـ«الوطن»، أنّ المادة 33 من قانون العقوبات المصري تنص على معاقبة كل من يقوم بممارسة الاتجار في المواد المخدرة بالسجن المشدد 3 سنوات حتى السجن المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات، ودفع غرامة مالية تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، ولا تزيد عن 500 ألف جنيه، وهذا في حالة تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

وأضاف «الدرولي»، أن قانون العقوبات في المادة رقم 34، ينص أيضًا على أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

وذكر «الدرولي»، أن عقوبة الاتجار بالمخدرات تُخفف ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، مع دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه، وهذا كله حال كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها بحوزة المتهمين في حالة تلبس.