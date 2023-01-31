يوسف الحسيني: الدولة مستمرة في أعمال التكريك والتعميق لقناة السويس

قال الإعلامي يوسف الحسيني إن الدولة مستمرة في أعمال التكريك والتعميق في قناة السويس وأصبحت تستقبل سفنا أكبر بغاطسات أعمق، لافتا إلى أن الإخوان صدروا شائعات بأن العائدات بالمصري أقل من الدولار، وردت القناة ببيان يوضح زيادة العائد بالدولار من السفن التي تمر في القناة.

ارتفاع تكلفة المرور

وأوضح «الحسيني» خلال تقديمه برنامج «التاسعة»، المذاع على القناة الأولى، أن الإخوان استمروا في الشائعات وقالوا إن العائد زاد بسبب ارتفاع تكلفة المرور؛ لترد الهيئة عليهم بحزمة من الحوافز وتخفيضات على رسوم مرور السفن في قناة السويس، ومع ذلك زاد عدد السفن وبالتالي زاد الإيراد، مشيرا إلى أن الإخوان مستمرون في ترويج شائعات بأن هناك طرقا عالمية بديلة يتم تنفيذها أو التخطيط لها وغيرها من الشائعات.

هيئة قناة السويس

وأشار الإعلامي يوسف الحسيني إلى أن هيئة قناة السويس تعرض دائما تقارير بالإنجازات وحجم التقدم بالأرقام والإحصائيات، متابعا: «فيه ناس كتير شاركوا في حفر قناة السويس منذ إنشائها في القرن التاسع عشر حتى اليوم، ومن 2008 إلى 2014 كان عدد السفن 125 ألف سفينة، ومن 2016 حتى 2022 كان عدد السفن 135 ألف سفينة، وما يزيد عن فارق 2 مليار طن بنسبة 32% في أوزان الحمولات».