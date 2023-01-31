الإعلامي يوسف الحسيني: القاهرة مركز المنطقة وعاصمة القرار العربي ولا بديل لها

قال الإعلامي يوسف الحسيني، إن العلاقات بين القاهرة وواشنطن كبيرة وتاريخية، وهي مركز المنطقة وعاصمة القرار العربي، متابعا: «العالم لم يعد في حالة التحالفات الشرقية أو الغربية أو الأحادية، وأصبح العالم يتجه إلى التعددية القطبية، ولابد أن تتحرك الجسور من القاهرة إلى بكين، ومن القاهرة إلى نيوديلهي».

عواصم العالم المؤثرة

وأوضح «الحسيني» خلال تقديمه برنامج «التاسعة» والمذاع على القناة الأولى من التلفزيون المصري، أن عواصم العالم المؤثرة وصانعة القرار في العالم تنظر للقاهرة بشكل مختلف، والكل يعلم بتأكيد أن القاهرة هي مفتاح الحلول في المنطقة ولا بديل لها، على الرغم من وجود عواصم أخرى في المنطقة ولها أهمية أيضا، لافتا إلى أن القاهرة بطبيعة الحال هي الأعمق والأكثر تأثيرا والأكبر.

دولة لها تاريخ

وأشار الإعلامي يوسف الحسيني إلى أن تصريحات وزير الخارجية الأمريكي بشأن حقوق الإنسان والمواطنة مهمة، وهو يتحدث عن دولة لها تاريخ حقيقي كبير في فكرة المواطنة، فالجميع يعيش على الأرض المصرية بغض النظر عن ديانته أو شريعته أو عبادته، وكل مايهمنا أن يكون مصري صالح فقط، لافتا إلى أن هذه الأمور موجودة منذ أن وجد الشعب المصري، فالمصريين لديهم حالة من التصالح المستمر.