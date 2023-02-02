يوسف الحسيني: يجب أن يرى المجتمع المدني التغيرات التي تحدث في مصر

أبدى الإعلامي يوسف الحسيني، إعجابه بالزيارات المستمرة التي تنظمها وزارة الداخلية لمركز الإصلاح والتأهيل بوادي النطرون، مشددًا على ضرورة أن يرى المجتمع المدني التغير الذي يحدث في مصر على اختلاف مستوياته.

مصر تشهد تغييرات متعددة في مختلف المجالات

وأوضح «الحسيني» خلال تقديمه برنامج «التاسعة» المذاع عبر القناة الأولى بالتلفزيون المصري، أن مصر تشهد تغييرات متعددة منها أشكال القوانين والأنماط الاقتصادية، وإعادة توزيع السكان وبناء مجتمعات عمرانية أكثر حداثة تواكب ما يحدث في العالم.

وطالب يوسف الحسيني بقراءة الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتفكر في مدى تنفيذها بالفعل أم انها مجرد استراتيجية مكتوبة، مستشهدًا بوزير الخارجية الأمريكي الذي أقر بحدوث تغيرات كثيرة في ملف حقوق الإنسان داخل مصر.

أول زيارة لمركز الاصلاح والتأهيل بوادي النطرون

وأشار إلى أن وزارة الداخلية اصطحبت مجموعة متنوعة من النواب والإعلاميين والصحفيين من مصر وخارج مصر في زيارة لمركز الإصلاح والتأهيل بوادي النطرون، لافتًا أنه كان ضمن الوفد، معربًا عن انبهاره الكبير بهذا المركز، مؤكدًا أنه يختلف بشدة عن السجن الذي كان في الماضي، وأنه لم يبقى من فكرة السجن إلا تقييد الحرية فقط.