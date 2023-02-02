مصرع شخص وإصابة 2 آخرين في حادث تصادم سيارتين بسوهاج

لقي عامل مصرعه في حادث تصادم، بينما أصيب 2 آخرين، وتلقى اللواء محمد عبدالمنعم الشرباش، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن سوهاج، إخطارا من اللواء محمد زين، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج، يفيد تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة ساقلته بمحافظة سوهاج، بوجود حادث تصادم ومتوفى ومصابين بالطريق الزراعي دائرة مركز ساقلته.

الانتقال لموقع الحادث

وعلي الفور انتقلت وحدة بحث جنائي، بإشراف اللواء محمد زين، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج، إلى موقع الحادث، وبالانتقال تبين أنه في أثناء سير السيارة ملاكي، قيادة المدعو «مصطفي. ك. م. ص»، 49 عاما، موظف، يقيم بدائرة مركز ساقلتة، اختلت عجلة القيادة بيده، واصطدم بالسيارة ملاكي قيادة المدعو «العمدة. ص. م. ح»، 38 عاما، عامل، يقيم بدائرة مركز ساقلتة.

حصر ضحايا ومصابي حادث التصادم

وقد نتج عن الحادث وفاة المدعو «محمد. ع. ع. م»، 63 عاما، عامل، يقيم بدائرة مركز ساقلتة أيضا، من مستقلي السيارة الأولى، وأصيب قائدها بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، بينما قائد الأخرى بكسر في الذراع الأيمن، واشتباه ما بعد الارتجاج، وفقا للتقرير الطبي المبدئي للحالتين.

وجرى نقل المصابين لمستشفى سوهاج الجامعي لإسعافهما، بينما الجثمان لمشرحة مستشفى ساقلتة المركزي، تحت تصرف الجهات المختصة.

وجرى رفع آثار الحادث، وإعادة تسيير الطريق، وتحرر محضر بالواقعة، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.