مصرع سيدة في ظروف غامضة بسوهاج.. «عثر عليها داخل منزلها»

تلقى اللواء محمد عبدالمنعم الشرباش، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن سوهاج، إخطارا من اللواء محمد زين، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج، يفيد تلقي إخطارا من مأمور مركز شرطة طما بورورد بلاغ من المدعو «ياسر. ا. ع. ز»، 41 عاما، فكهاني، يقيم بدائرة مركز شرطة طما، بتغيب شقيقته المدعوة «انبساط. ا. ع. ز»، 49 عاما، ربة منزل، تقيم بالناحية ذاتها، تقيم طرفه منذ حوالي أسبوعين.

وأوضح في البلاغ أن شقيقته اعتادت على الجلوس عنده؛ خاصة أن نجلها المدعو «سليم. ر. ع. ر»، 24 عاما، لا يعمل «مختل عقليا»، ويقيم بالناحية ذاتها، دائم التعدي عليها بالضرب، وأنها معتادة للذهاب لمنزلها كل يومين لإعداد الطعام له نظرا لإقامته بمفرده، وبتاريخ أمس الأول ذهبت لمنزلها لإعداد الطعام له ولم تعد.

الانتقال لموقع الحادث

على الفور انتقلت وحدة بحث جنائي بإشراف اللواء محمد زين، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج، إلى موقع الحادث، وبالانتقال والتوجه لمنزل المتغيبة تبين وجود جثة شقيقته المذكورة، مسجاة على الأرض بصالة الطابق الأرضي بالمنزل المكون من طابق واحد، وبمناظرتها تبين أنها ترتدي كامل ملابسها، وتبين إصابتها بجروح رضية في فروة الرأس.

كما عثر بجوار الجثة على حجر ملوث بالدماء، وتبين وجود نجلها المذكور بجوارها، ووجود آثار دماء على ملابسه، وبمواجهته هَذى بكلمات غير مفهومة.

التحري لكشف غموض الحادث

وجرى نقل الجثمان لمشرحة مستشفى طما المركزي، تحت تصرف الجهات المختصة، وتشكلت لجنة بحث جنائي بإشراف اللواء محمد زين، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج، للتحري حول الواقعة، وكشف ملابساتها وغموضها، وموعد الوفاة، وتحرر محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأفاد أحمد منصور، المحامي، لـ«الوطن»، أن عقوبة القتل العمد تصل للإعدام، وفي حالة ثبوت أن الجاني غير كامل الأهلية، يجرى تحويله لمصحة متخصصة.