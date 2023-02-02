«الاحتلال الإسرائيلي» يصعد هجومه على الفلسطينيين.. غارات جوية واعتقالات موسعة

شنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي ضربات جوية على قطاع غزة خلال الساعات الأولى من صباح اليوم، في تصعيد جديد لجيش الاحتلال الإسرائيلي، ونقلت «القاهرة الإخبارية» عن شهود عيان إن جيش الاحتلال الإسرائيلي، شن ضربات جوية على غزة اليوم، بعد ساعات من إعلانه اعتراض صاروخ أُطلق من القطاع.

صفارات الإنذار دوت في المستوطنات المتاخمة لقطاع غزة

وبحسب «رويترز»، فإن صفارات الإنذار دوت للتحذير من الصواريخ الفلسطينية مُجددًا في مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع في الوقت الذي قام فيه جيش الاحتلال الإسرائيلي، بقصف مخيم «مغازي»، وسط قطاع غزة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي، شنت حملت اعتقالات شملت 15 مواطنًا من قرية المغير، شمال شرق رام الله، فجر اليوم، غالبيتهم من الأطفال، حيث اقتحمت قوات الاحتلال القرية فجرًا، حسبما قال مرزوق أبو نعيم، عضو مجلس قروي المغير.

المستوطنين ارتكبوا 144 هجومًا على المنازل الفلسطينية

وبحسب ولاء السلاميك مراسلة «القاهرة الإخبارية»، بالضفة الغربية فإن المستوطنين نفذوا 144 هجومًا على المنازل الفلسطينية واقتلعوا 200 شجرة زيتون وحرقوا منزليين للفلسطينيين في رام الله.

كما اقتحمت قوات الاحتلال قرى ومخيمات فلسطينية، واعتقلت عددًا من المواطنين وهدمت منزل عائلة مطر في جبل المكبر، وأغلقت الأبواب والنوافذ لمنزل الشهيد خيري علقم، منفذ عملية إطلاق النار في منطقة النبي يعقوب.