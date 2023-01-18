«التعليم»: لم نصدر قرارات حتى الآن بقيمة حصص مجموعات الدعم المدرسية

أكد شادي زلطة المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه لم يتم اتخاذ أي قرارات حتى الآن تتعلق بقيمة حصص مجموعات الدعم المدرسية المقرر تفعيلها مع بداية الفصل الدراسي الثاني، مشيرا إلى الوزارة ما زالت بصدد مناقشة كل المقترحات المختلفة وآليات التنفيذ للصفوف الدراسية المختلفة.

وأضاف المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، سيصدر قريبا قرارا وزاريا منظما لكل الإجراءات والآليات المتعلقة بمجموعات الدعم المدرسية.

مجموعات الدعم المدرسية

وكان وزير التربية والتعليم، أعلن تفاصيل وآليات تفعيل مجموعات الدعم المدرسية خلال الفترة المقبلة في جميع المحافظات تزامنًا مع بداية الفصل الدراسي الثاني وهي كالتالي:-

- تجهيز قاعات خاصة بهذه المجموعات في عدد محدد من المدارس داخل كل إدارة تعليمية لاستقبال الطلاب.

- اختيار أفضل المعلمين المتميزين لتدريس المواد المختلفة في مجموعات الدعم وخاصة لمرحلة الشهادات الإعدادية والثانوية،أما صفوف النقل ستتم داخل المدارس.

- تطبيق القرار الخاص بمجموعات الدعم على جميع المحافظات خلال الفترة المقبلة.

- وزير المالية وافق على صرف مستحقات المعلمين أولاً بأول، بعد خصم حق الدولة المتمثل في الضرائب.

تجنب حدوث أي مشكلات قد تواجه مجموعات الدعم

- تشكيل لجان مالية وإدارية بمعرفة الإدارات التعليمية وتحت إشراف كل من مديري المديريات والإدارات التعليمية، تجنبًا لحدوث أي مشكلات قد تواجه مجموعات الدعم.

- مجموعات الدعم ستتم وفقًا لجودة تعليمية عالية.

- مجموعات الدعم أحد خطط وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لتخفيف العبء عن كاهل أولياء الأمور.