جهاز تشغيل الشباب يعلن عن فرص عمل في الجيزة: مرتبات مجزية وتأمين

أعلن جهاز رعاية وتشغيل الشباب بمحافظة الجيزة عن ملتقى توظيف يوم الإثنين الموافق 6 فبراير الجاري 2023، يتضمن عددًا من فرص العمل بأحد المطاعم الشهيرة بالمحافظة.

تفاصيل فرص العمل المتاحة بالجيزة

- مدير مطعم ويشترط الخبرة.

- مساعد مدير مطعم ويشترط الخبرة.

- مشرف مطعم ويشترط الخبرة.

- عضو فريق مطاعم.

- دليفري ويشترط رخصة ودراجة نارية.

- كول سنتر.

- طباخ.

- ويتر.

مميزات فرص العمل بالجيزة

- مرتبات مجزية.

- حوافز شهرية.

- بدل مواصلات.

- بدل وجبة.

- تأمين وجبة.

- تأمين طبي.

- تأمين اجتماعي.

- تأمين على الحياة.

- بوليصة تأمين.

- تيبس فري.

- سكن للمغتربين.

- يونيفورم موحد.

- فرص للترقي.

- فرص للتدريب.

شروط فرص العمل بالجيزة

- المؤهل «عالي ومتوسط وفوق متوسط».

- السن من 18 سنة إلى 35 سنة.

- حاصل على شهادة الخدمة العسكرية.

- متاح العمل للطلاب والخريجين.

مكان العمل: أكتوبر والجيزة ومدينة نصر ومصر الجديدة والتجمع والمعادي والمقطم والمدن الجديدة.

عنوان التقديم

وأوضحت محافظة الجيزة، أنه على الراغبين في التقدم التوجه إلى مقر جهاز رعاية وتشغيل الشباب 300 ميدان الجيزة عمارة النبراوي الدور الثاني يوم الإثنين الموافق 6 فبراير من الساعة العاشرة صباحاً حتى الثانية ظهراً.