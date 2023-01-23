أماكن معارض ومنافذ بيع السلع والخضراوات والفاكهة في محافظة الجيزة

واصلت محافظة الجيزة، تنفيذ خطه التوسع في إقامة منافذ ومعارض السلع والمواد الغذائية والخضراوات والفاكهة، بكل القطاعات لضبط الأسعار والتيسير على المواطنين.

وكلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالمرور الميداني على المعارض والمنافذ المقامة بجميع قطاعات المحافظة لمتابعه حركة البيع والشراء داخل المنافذ، والتأكد من توافر السلع المختلفه وبالأسعار المحددة وبنسب التخفيضات المعلنة، وذلك لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

توافر السلع المختلفه وبالأسعار المحددة وبنسب التخفيضات المعلنة

كما شدد المحافظ على ضرورة توفير قطع أراضي بالتعاون مع كافه الجهات المعنية والمجتمع المدنى لإقامه الشوادر والمنافذ السلعية عليها لتحقيق أقصي استفادة للمواطنين، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالتوسع فى إقامة المعارض لتوفير السلع الغذائية واللحوم بأسعار مخفضة بهدف رفع العبء عن كاهل المواطنين.

تشمل المنافذ بقطاع الأحياء عدد 16 منفذا موزعه 13 منفذا للسلع الغذائية و 3 منافذ للخضراوات والفاكهة، بالإضافة إلى السيارات الثابتة والمتنقلة والمجمعات الاستهلاكية وشملت الأتي:

حي شمال الجيزة.. 3 منافذ بشارع البوهي نهاية شارع الوحدة، والثاني بشارع الوحدة ناصية شارع المنيرة الرئيسي، والثالث بشارع طلعت حرب ناصية شارع محمد حجازي، وجار تجهيز 3 منافذ أخرى للخضراوات والفاكهة.

حي الوراق.. 4 منافذ ومواقعهم أمام قسم شرطه الوراق، وبجوار مبنى الحى القديم.

حى العجوزة.. 11 مجمعا استهلاكيا، بشوارع 6 شارع محجوب ثابت و16شارع الفالوجا، وخلف مسرح البالون بشارع أبو المعاطي، وبشوارع البطل أحمد عبد العزيز، والحوفي بمدينة الأوقاف و29 شارع جامعة الدول العربية، وبشوارع الكوثر وأحمد عرابي والحجاز والرشيد وبشارع المشروع بميت عقبة.

حي الهرم.. جرى تجهيز 3 منافذ ومواقعهم بكفر المنفي بجوار الجامع الأصفر، وبشارع الصفا والمروة أمام المدرسة والثالث بشارع سليم بجوار الدائري، وعدد 61 منفذا ثابتا، ومجمع استهلاكي بالتعاون مع العديد من الجهات موزعين بكل قطاعات حى الهرم، بالإضافه إلى السيارات المتنقلة لبيع اللحوم والسلع الغذائية، وعددها 12 سيارة ومواقعها بالطالبية فيصل وشارع المطبعة والطوابق وكعبيش والمنشية والمريوطية وشارع زغلول.

إقامه الشوادر والمنافذ السلعية عليها لتحقيق أقصي إستفادة للمواطنين

حى الدقي.. جار الانتهاء من تجهيز منفذ بشارع السكري بمنطقة بين السرايات، بالإضافه إلى منفذ أمان أسفل كوبري الدقي، مع شارع التحرير، وعدداِ من المنافذ المتنقلة.

حي الطالبية.. جار تجهيز منفذ بشارع العريش بالتعاون مع السلاسل التجارية ومديرية التموين.

حي بولاق الدكرور.. عدد 2 منفذ الأول بشارع التحرير للخضراوات والفاكهة، والثاني بشارع المطبعة، بالإضافة إلى أضخم معرض للسلع الغذائية بأرض المطاحن بشارع الملك فيصل.

وفي حي جنوب الجيزة، جار تجهيز منفذ بمنطقة المنيب، وآخر بحي العمرانية، جار تجهيزة بشارع خاتم المرسلين أمام معهد الفنون.

وفي قطاع مراكز ومدن المحافظة، جرى إنشاء 29 منفذ بالواحدات المحلية، وهي مركز منشأة القناطر، 3 منافذ بجوار المدينة، وبقرية نكلا وجاري تجهيز 4 منافذ أخرى.

وفي مركز الواحات البحرية، 5 منافذ سلعية الأول خلف الوحدة المحلية، والثاني بميدان الرحمن والثالث بقرية القصر بميدان النادي، و2 منفذ للخضراوت والفواكهه بمدينة الباويطي وقرية منديشة.

وفي مركز الصف، 3 منافذ الأول بقرية الاخصاص ومنفذين بأراضي فضاء بطريق 21.

وفي مركز أوسيم، جرى تشغيل منفذ بقرية برطس وجارى تجهيز، وتشغيل 2 منفذ بجوار مطحن أوسيم وامام الوحده المحلية بالبراجيل، وفي مركز كرداسة، جرى تشغيل منفذ بجوار المدينة.

وفي مركز أبو النمرس، 2 منفذ بقريتي المنوات وبالمدينة، وفي مدينة الحوامدية، منفذ بجوار مسجد الشهداء، وفي مركز ومدينة أطفيح، 4 منافذ بالمدينة، وقري الكداية وصول والكريمات ومنفذ بمدينة البدرشين، وفي مركز العياط، 2 منفذ بقريتي البليدة وطهما.

وناشد المحافظ المواطنين بشراء احتياجاتهم من خلال هذه المنافذ لمواجهة جشع بعض التجار، لافتا إلى أنّ غرفة عمليات محافظة الجيزة تتلقى أي شكاوى من المواطنين على مدار اليوم بشأن أي مغالاة في أسعار السلع أو ممارسات احتكارية أو وجود نقص بأي سلعة، ويتم التعامل الفوري معها من خلال وسائل التواصل المتاحة على الخطوط التالية 35855722- 35863004 - 35869193- 35869371، وكذلك الخط الساخن 114 وخدمة واتساب على أرقام 01152860444 – 01016050453.