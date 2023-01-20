محافظة الجيزة: غلق كلي لمطلع كوبري 15 مايو بميدان سفنكس لمدة 3 أشهر

أعلنت محافظة الجيزة غلق مطلع كوبري 15 مايو بميدان سفنكس، وذلك في إطار تنفيذ أعمال مشروع توسعة كوبري 15 مايو، واستحداث مطالع ومنازل بميدان سفنكس، ما يستلزم إجراء غلق كلي لمطلع الكوبري لإزالته وتكسيره، والذي يخدم حركة المركبات القادمة من شارع جامعة الدول العربية اتجاه مناطق الزمالك وسط القاهرة، واستبداله بمنزل مستحدث لكوبري 15 مايو.

الأعمال على مدار 24 ساعة

وأشارت محافظة الجيزة، في بيان، إلى أن أعمال الغلق لمدة 3 أشهر ابتداءً من الساعه 12 صباح غدا السبت وحتى صباح الثلاثاء 18 أبريل المقبل، على أن تكون الأعمال على مدار 24 ساعة.

التحويلات المرورية خلال فترة الغلق

ونوهت محافظة الجيزة بأن الإدارة العامة لمرور الجيزة قامت بإجراء التحويلات المرورية الآتية:

- حركة المركبات القادمة من شارع جامعة الدول العربية وترغب بالصعود أعلى كوبري مايو اتجاه مناطق الزمالك ووسط القاهرة، تقوم باستكمال السير باتجاه شارع أحمد عرابي.

- الدوران والعودة من فتحة الدوران المستحدثة الكائنة أسفل منزل كوبري 15 مايو المستحدث.

- العودة مرة أخرى بشارع أحمد عرابي اتجاه ميدان سفنكس والصعود أعلى كوبري 15 مايو عن طريق المطلع المستحدث، والمؤدي إلى مناطق الزمالك ووسط القاهرة.

وأكدت محافظة الجيزة أن الإدارة العامة للمرور قامت بالتنسيق مع الشركة المنفذة لوضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية المرورية والكشافات والطواحين الضوئية اللازمة بمحيط الأعمال بالكامل، لضمان أمن وسلامة المواطنين، كما تم تعيين الخدمات المرورية اللازمة لمتابعة الحالة المرورية أثناء فترة الغلق، والعمل على تحقيق السيولة المرورية اللازمة بالتحويلة المرورية.