عاجل.. ظهرت الآن نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 في القاهرة

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة القاهرة، الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2022-2023، بعد اعتمادها رسميا من اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة القاهرة

وأكدت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، أنّه يمكن للطلاب الحصول علي نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة الآن من خلال رقم الجلوس، علي الموقع الرسمي للمديرية علي هذا الرابط.

وأوضحت مديرية التعليم، أنّه يمكن الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة من خلال المتحدث الآلي عبر الموقع الرسمي للمديرية أو من خلال الخط الساخن.

خطوات الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية 2023

وحددت مديرية التعليم بالقاهرة، طرق الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية 2023، الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2023 كما يلي.

- الدخول إلى الرابط الرسمي لمديرية التربية والتعليم بالقاهرة.

- الضغط على نتائج الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2022-2023.

- الضغط على نتيجة الشهادة الإعدادية 2023.

- إدخال رقم الجلوس.

- عرض النتيجة.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2023

وكان اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، اعتمد أمس الأربعاء، نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 للفصل الدراسي الأول بنسبة نجاح 77.7%.

وأكد أيمن موسى، مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، أنّ نسبة النجاح بلغت بالإعدادية العامة 77.7% ونسبة النجاح للمكفوفين 84% ونسبة النجاح للصم وضعاف السمع 97.2% ونسبة نجاح الإعدادية المهنية 60.2% ونسبة نجاح الإعدادية الرياضية 53% بينما بلغت نسبة النجاح للمدارس الدولية 93.2%.