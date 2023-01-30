«س و ج» كل ما تود معرفته عن وظائف قطارات التالجو 2023 

وظائف لمؤهلات مختلفة ما بين العُليا والمتوسطة، حددت تفاصيلها شركة السكك الحديدية للخدمات المتكاملة، وترصدها «الوطن» في التقرير التالي بالتفصيل، بحسب مستند رسمي حصلت عليه، فضلاً عن أبرز مستجدات هذه الوظائف في التقديم وسحب الملفات المطلوبة.

متى بدأ التقديم على وظائف قطار التالجو؟

وفق المستند الرسمي، بدأ التقديم على وظائف قطار التالجو يوم السبت الماضي الموافق 28 يناير الجاري.

ما آخر موعد للتقديم؟

لم يتم تحديد موعد نهائي للتقديم لهذه النوعية من الوظائف.

أي الخطوط التي تشملها الوظائف؟

جرى الإعلان عن هذه الوظائف لقطارات التالجو استعدادا لتشغيلها بالوجه القبلي.

ما نوعية الوظائف المطلوبة؟

تشمل الوظائف المطلوبة قائد طاقم القطار، ومشرف أمن غرفة المراقبة، وفرد أمن، وعامل نظافة وأفراد تدخل سريع.

ما شروط هذه الوظائف؟

تشتمل شروط الوظائف على مؤهل عال متناسب ومؤهل متوسط ومؤهل فوق المتوسط، أيضاً تشتمل على حاملي الشهادة الإعدادية، والبعض يشترط خبرة في أعمال الحراسة، وأن يتمتع بلياقة بدنية عالية، للعمل على تأمين ونظافة قطارات تالجو أثناء وبعد الرحلة.

كيف يتم التقديم لوظائف قطارات التالجو؟

يتم التقديم من خلال ملء استمارة توظيف بالإدارة العامة للموارد البشرية بمقر الشركة.

هل توجد أي رسوم؟

لا توجد أي رسوم مقابل التعاقد، وهذه الوظائف بنظام التعاقد، ودون وساطة.

هل توجد أي شروط أخرى؟

تشترط هذه الوظائف أن يكون المتقدم من الذكور فقط، ومن سكان القاهرة الكبرى ومحافظات أسيوط وسوهاج والأقصر وأسوان، وأن يكون المتقدم قد أنهى الخدمة العسكرية أو حاصل على الإعفاء النهائي منها، ويفضل أن يكون لدى المتقدم خبرة بأعمال الأمن والنظافة، وألا يقل السن عن 21 عاماً ولا يزيد عن 42 عاماً.

ما مميزات العمل بالشركة؟

الشركة تقدم العديد من المميزات أولها التعاقد الفوري، ومرتبات وحوافز مجزية، وتأمينات اجتماعية وصحية، وزي للعمل، وتأمين ضد حوادث القطارات والطرق السريعة.

كم عدد المتقدمين حتى الآن؟

أكد مصدر مسؤول بالشركة لـ «الوطن»، أن الإقبال على الوظائف في اليوم الأول كان غير متوقع، وفي الأيام الأخيرة لم يتجاوز العدد 50 متقدماً، موضحاً أن الشركة ستبدأ قريباً في فحص ملفات التقديم والتأكد من استيفائهم كل الشروط المطلوبة.