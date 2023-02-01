وظائف قطارات التالجو 2023.. غدا آخر فرصة للتقديم

ينتهي غداً الخميس الموافق 2 فبراير الجاري، التقديم لوظائف قطارات التالجو 2023، حيث قالت شركة السكك الحديدية للخدمات المتكاملة، في منشور لها على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «تنويه هام بالإشارة إلى إعلان الوظائف الخاص بقطارات تالجو الذي تم نشره على الصفحة الرسمية للشركة بتاريخ 25 يناير 2023، نوجه راغبي التقدم على تلك الوظائف أن غدًا الخميس الموافق 2 فبراير 2023 هو آخر أيام التقديم لذا لزم التنويه منعا لتحمل عناء السفر»

ما هي وظائف قطارات التالجو 2023 المطلوبة؟

وجاءت وظائف قطارات التالجو 2023 المطلوبة كالتالي:

- قائد طاقم القطار.

- مشرف أمن غرفة المراقبة.

- فرد أمن.

- عامل نظافة.

- أفراد تدخل سريع.

ما شروط وظائف قطارات التالجو 2023 المطلوبة؟

كما جاءت شروط وظائف قطارات التالجو 2023 المطلوبة، كالتالي:

- الحصول على مؤهل عال متناسب.

- مؤهل متوسط.

- مؤهل فوق المتوسط.

- حاملي الشهادة الإعدادية.

- خبرة في أعمال الحراسة.

- أن يتمتع المتقدم بلياقة بدنية عالية، للعمل على تأمين ونظافة قطارات تالجو أثناء وبعد الرحلة.

- يكون المتقدم من الذكور فقط، ومن سكان القاهرة الكبرى ومحافظات أسيوط وسوهاج والأقصر وأسوان.

- أن يكون المتقدم قد أنهى الخدمة العسكرية أو حاصل على الإعفاء النهائي منها.

- يفضل أن يكون لدى المتقدم خبرة بأعمال الأمن والنظافة.

- ألا يقل السن عن 21 عاماً ولا يزيد عن 42 عاماً.

طرق التقديم لوظائف قطارات التالجو 2023

أكدت شركة السكك الحديدية للخدمات المتكاملة، أنه يتم التقديم من خلال ملء استمارة توظيف بالإدارة العامة للموارد البشرية بمقر الشركة، ولا توجد أي رسوم مقابل التعاقد، وهذه الوظائف بنظام التعاقد، ودون وساطة