كل ما تود معرفته عن التعاقدات على تشغيل قطارات التالجو في مصر

أدخلت منظومة السكة الحديد، خدمة جديدة لجمهور الركاب، وهي قطارات التالجو، بعد التعاقد مع شركة تالجو الإسبانية على توريد 6 قطارات ركاب كل قطار يتضمن 15 عربة «5 عربات أولى مكيفة - 8 عربات ثانية مكيفة - عربة بوفية - عربة قوى»، بالإضافة إلى قطار آخر بدون مقابل، بقيمة 126 مليون يورو فقط، من خلال مناقصة عامة ومنافسة بين كافة الشركات العالمية مما يعني شراء «105 عربات بسعر 126 مليون وبواقع 1.2 مليون يورو للعربة الواحدة».

سعر قطار الركاب 26 مليون يورو

تفسير ذلك، بحسب بيان رسمي، أن سعر قطار الركاب بـ 21 مليونا بالإضافة إلى 5 ملايين يورو لعقد الصيانة ما يعني أن سعر القطار شامل الصيانة يبلغ 26 مليون يورو، بالإضافة إلى قطار مجاني.

أيضًا تم عقد توريد 7 قطارات نوم من شركة تالجو الإسبانية بتركيب 18 عربة 5 عربات أولى يوجد بكل عربة 5 كبائن نوم وبكل كابينة و2 سرير بإجمالي 50 سرير درجة أولى بالقطار، كما يوجد بكل كابينة حمام خاص بها بإجمالي 25 حمام لخدمة الدرجة الأولى بالقطار و10 عربات ثانية يوجد بكل عربة 6 كابينة وبكل كابينة سريرين بإجمالي 120 سرير درجة ثانية وبكل عربة حمام وبإجمالي 10 حمامات لخدمة الدرجة الثانية بالقطار وعربة نادي وعربة بوفية وعربة قوى».

سعر عربة النوم ترتفع عن سعر عربة الركاب 30%

ذلك بقيمة 200 مليون يورو فقط مما يعني شراء 126 عربة نوم بسعر 200 مليون يورو وبواقع 1.58 مليون يورو للعربة الواحدة، حيث أنه من المعلوم أن سعر عربة النوم ترتفع عن سعر عربة الركاب بنحو 30%.

وتفسير ذلك أن سعر قطار النوم والذي يتكون من 18 عربة يبلغ 28.5 مليون يورو علما بأنه قد تم توقيع عقد النوم بعد نحو 3 سنوات ونصف من توقيع عقد قطارات الركاب وأخذًا في الاعتبار بأن قطارات النوم يرتفع سعرها بنحو 30% على الأقل عن سعر قطارات الركاب.