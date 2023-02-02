توقف هطول الأمطار على كفر الشيخ.. ودرجة الحرارة تصل إلى 18

توقف هطول الأمطار الغزيرة التي شهدتها معظم مراكز ومدن محافظة كفر الشيخ، خلال اليومين الماضيين، حيث تشهد المحافظة، اليوم الخميس، حالة من الاستقرار النسبي مع سطوع الشمس، باستثناء انتشار الغيوم في سماء المدن الساحلية والمطلة علي شاطئ البحر المتوسط.

استمرار رفع مياه الأمطار من الشوارع

وواصلت الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة أعمال رفع مياه الأمطار من الشوارع والميادين، وتكثيف حملات النظافة، وذلك بالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بكفر الشيخ، والتي دفعت بسيارات كسح المياه لمواجهة أي تجمعات لمياه الأمطار في الشوارع.

درجات الحرارة بكفر الشيخ

وبحسب توقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية، فسجلت درجات الحرارة في كفر الشيخ العظمى 18، وتُسجل الصغرى 11 درجة مئوية، وبلغت سرعة الرياح 32 كيلومترًا في الساعة، واتجاه الرياح غربية، والضغط الجوي 1023، وحالة البحر المتوسط معتدلة، وارتفاع الموج فيه من 1.5 إلى 2 متر.

رفع درجة الاستعداد القصوى بأجهزة المحافظة

وكان اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، قد شدّد، على كافة الأجهزة في المراكز والمدن والقرى برفع درجة الاستعداد القصوى نظراً لسوء الأحوال الجوية، وعمل تنسيق بين مجالس المدن وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة، لتوفير وسائل شفط وإزالة مياه الأمطار من الشوارع في حالة سقوطها، لتسيير حركة المرور والمواطنين، وخاصة المناطق المحيطة بالمدارس.