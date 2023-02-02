أسعار الألبان والجبن اليوم بالمحافظات.. «البقري» من 11 إلى 14 جنيها

سجلت أسعار الألبان والجبن اليوم بالمحافظات تراجعا طفيف للبعض منها، وذلك وفقا لتداولها عبر حركة البيع والشراء في الأسواق الحرة والمتاجر في محافظات الجمهورية، اليوم الخميس.

أسعار الألبان والجبن اليوم بالمحافظات

وأكد الدكتور عبد الرازق الفقي، عضو لجنة سلامة الألبان للرقابة على منتجات الألبان بالطب البيطري، ورئيس قسم الإنتاج الحيواني والسمكي بكلية الزراعة بجامعة كفر الشيخ لـ«الوطن»، أن أسعار الألبان والجبن اليوم بالمحافظات مثل السمن البقري، والجبن البيضاء الطرية الفلاحي، سجلت حركة بيع علي نطاق واسع.

- سعر كيلو اللبن الجاموسي الطازج يتراوح بين 16 و17:50 جنيه، وسط تراجع بواقع 50 قرشل لكل كيلو.

- سعر كيلو اللبن البقري الطازج من 11 حتى 14 جنيها.

- سعر كيلو السمن البلدي الجاموسي الفلاحي 157 حتى 162 جنيها، وسط تراجع بواقع ثلاثة جنيهات لكل كيلو مباع.

- سعر كيلو السمن البلدي البقري الفلاحي من 133 حتى 137 جنيها.

- سعر كيلو الجبن البيضاء الفلاحي الطرية من 65 حتى 68 جنيها.

- سعر كيلو الجبنة القديمة بين 57 حتى 63 جنيها.

- سعر كيلو المش 36 جنيها.

- سعر كيلو «المورتة» الفلاحي بـ43 جنيها.

أسعار الألبان والجبن اليوم بالمحافظات والتداول

وأشارالفقي إلى أن أسعار الألبان والجبن اليوم بالمحافظات تراجع البعض من منتجاتها في أسواق المحافظات بما يصب في مصلحة قطاع المستهلكين، لافتا إلى أن بيع الألبان شهد اليوم الخميس تداولا كبيرا لعمليات البيع والشراء، نظرا لنهاية تعاملات الأسبوع وعطلة غد الجمعة ورغبة المستهلك نحو الشراء.