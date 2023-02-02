إصابة 3 أشخاص في انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي بالبحيرة

أصيب 3 أشخاص بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم جراء وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق مصر إسكندرية الصحراوي بنطاق مركز وادي النطرون بمحافظة البحيرة، ونقل المصابون إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وحرر محضر بالواقعة.

انقلاب سيارة ملاكي في البحيرة

تلقى اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة إخطارا من مأمور مركز شرطة وادي النطرون يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق مصر إسكندرية الصحراوي بنطاق دائرة المركز وجرى نقل المصابين إلى مستشفى وادي النطرون العام لتلقي العلاج وحرر محضر بالواقعة.

أسماء مصابي حادث التصادم

وبالانتقال إلى مكان الحادث تبين إصابة كل من «أحمد السيد محمد » 43 سنة، مقيم وادي النطرون، مصاب باشتباه كسر بالضلوع والساق اليمني ونزيف في البطن، «هيثم عبد المنعم أبو حمرا» 49 سنة، مقيم وادي النطرون، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات وسحجات متفرقة بأنحاء الجسم، «مصطفى أحمد كامل »، 33 سنة، مقيم وادي النطرون، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بأنحاء الجسم وكسر في الحوض.

ونقل المصابون إلى مستشفى وادي النطرون العام لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث، وتولت النيابة التحقيق.