«التموين» تضيف بند «بيع الخبز الحر» على سيستم ماكينات الصرف 

علمت «الوطن»، من مصادر مطلعة أن وزارة التموين والتجارة الداخلية، أدرجت بداية من اليوم الموافق 1 فبراير 2023، بندا جديدا على «سيستم ماكينات صرف الخبز البلدي»، من المخابز البلدية والبالغ عددها 33 ألف مخبز بلدي على مستوى الجمهورية.

تعديل سيستم صرف الخبز البلدي في المخابز

وكشفت المصادر أن سيستم ماكينة صرف العيش البلدي تم تعديله بإضافة بندا جديدا هو «بيع العيش الحر»، مع استمرار وجود الخانة الرئيسية لصرف العيش بالبطاقة التموينية لمستحقي الدعم والبالغ عددهم 72 مليون مواطن يحصلون يوميا على الخبز المدعم بواقع 5 أرغفة لكل فرد.

منظومة العيش الجديدة

وأوضحت المصادر، أن تعديل سيستم الصرف الإلكتروني بإضافة بند بيع العيش الحر يعني قرب تطبيق منظومة العيش الجديدة والتي تتيح من خلالها وزارة التموين والتجارة الداخلية، صرف العيش المدعم لغير حاملي بطاقة التموين بسعر مخفض يقل عن سعر رغيف العيش الحر الذي تنتجه المخابز السياحية، وذلك من خلال كارت العيش الجديد والذي يمكن الحصول عليه من مكاتب البريد المنتشرة على مستوى الجمهورية.

ونوهت المصادر، بأن ماكينات صرف العيش البلدي في جميع المخابز البلدية التي تنتج العيش المدعم ظهرت الخانة الجديدة الخاصة بها على سيستم الصرف والتي تنص على اختيار صاحب المخبز أثناء صرف العيش لأي من خيارات الماكينة وهي كالتالي:

* صرف العيش بالبطاقة التموينية.

* صرف العيش بالسعر الحر.

وتجري حاليا مشاورات تحديد سعر رغيف العيش خارج بطاقة التموين، إلا أن مصادر أكدت لـ «الوطن»، أن رغيف العيش سيكون هو نفس الرغيف البلدي والذي يزن 90 جراما، ولن يقل سعره عن 85 قرشًا ولن يزيد عن 95 قرشا، مع احتمالية إقرار سعره عند 90 قرشًا، وذلك تسهيلا على المواطنين بعد ارتفاع سعر رغيف العيش الحر في المخابز السياحية والذي يتراوح بين جنيه ونصف حتى 2 جنيه للرغيف الواحد.