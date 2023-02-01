مستشار التموين: الاحتياطي الاستراتيجي لمنجم إيقات يقدر بمليون أوقية ذهب

كشف الدكتور ناجي فرج، مستشار وزير التموين لشؤون صناعة الذهب، أنّ الاحيتاطي الاستراتيجي لمنجم «إيقات»، الذي يقع في وسط الصحراء الشرقية يقدر بحوالي مليون أوقية واصفا المنجم بأنه ضخم جدا.

شركة مصرية تشرف على المنجم

وأوضح مستشار وزير التموين خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «في النور»، والذي تقدمه المذيعة يوستينا يوسف عبر قناة «سي تي في القبطية»، أنّ الشركة المشرفة على العمل في هذا المنجم هي شركة مصرية وكذلك العمالة بها مصرية، والذي يعد إنجازا كبيرا ومشرفا في قطاع التعدين والثروة المعدنية.

مستشار وزير التموين: منجم إيقات يدفع الاقتصاد القومي بقوة

وأشار إلى أنّ هذا الاكتشاف سيؤثر على الاقتصاد المصري، إذ يتم تقسم الإنتاج كالتالي 30% منه للمشروعات القومية، و34% لهئية الثروة المعدنية، مما يدفع بقوة الاقتصاد القومي.

وأكد أن زيادة احتياطي الذهب يقوى من العملة القومية للدولة، لافتا إلى أن جميع الدول الكبرى تسعى لزيادة الاحتياطي من الذهب لتقوية العملة الخاصة بها، «هناك مناطق كثيرة واعدة لتكون مناطق منتجة للذهب مثل منجم السكري، والذي يعد نهضة حقيقية لقطاع التعدين والثروة المعدنية.