«التموين» تضبط مخزنا لإعادة تدوير الدقيق المدعم وبيعه في السوق السوداء

تمكنت حملة تموينية، شنتها مديرية التموين بالجيزة، من ضبط منخل ومخزن دقيق بلدي مدعم استخراج 87.5 % لإعادة تدوير الدقيق البلدي المدعم، بناحية بشتيل في أوسيم لإعادة تدويره وبيعه في السوق السوداء لغرض غير المخصص له.

وجاءت الحملة التموينية، برئاسة هالة غريب مدير مديرية تموين الجيزة ومفتشي الرقابة التجارية بالمديرية بالتنسيق مع العميد يحيي زغلول مدير مباحث تموين الجيزة وقوة من افراد الأمن بدائرة كرداسة ودائرة أوسيم، في ضوء توجيهات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بالمرور على كافة الأنشطة التموينية لضمان وصول الدعم لمستحقيه ومحاربة الغش والاحتكار بكافة صوره.

ضبط 47 طن دقيق

وأسفرت الحملة التموينية، وفقا لبيان مضبوطاتها، عن ضبط 47 طنا و850 كيلو جرام دقيق ورده ناعمة وتقاوي محاصيل زراعية، عبارة عن 135 شيكارة دقيق زنة 50 كيلو استخراج 87.5% بإجمالي 6 أطنان و750 كيلو جرام، مع ضبط 60 شيكارة نخالة ناعمة زنة الشيكارة 36 كيلو بإجمالي 2 طن و100 كيلو جرام نخالة ناعمة.

تحرير محضر جنح تجميع سلع مدعمه محظور بيعها

وقررت الحملة التموينية التحفظ على السيارة النقل المحملة بالدقيق البلدي المدعم داحل المنخل بمطحن الوحدة وتشميع المنخل، مع التحفظ على السيارة الملاكي بعد البحث عن بيانات السيارة حيث تبين أنها ملك للمتهم وتم تحرير محضر جنح تجميع سلع مدعمة محظور بيعها في السوق السوداء لغرض غير المخصص لها وتم التحفظ عليها لحين صدور قرار النيابة المختصة في هذا الشأن.

وشملت مجهودات الحملة، ضبط مخزن للمحاصيل الزراعية بكميات قدرها عدد 1040 شيكارة زنة 25 كجم بذور خضار مشكل بإجمالي كميات 26 طن بذور وعدد 580 شيكارة زنة 25 كجم ذرة مكانس تقاوي بإجمالي 13 طن.

كما قررت الحملة التحفظ على الكميات على ذمة القضية وتحرير محضر جنح لمزاولة نشاط بدون ترخيص وبدون فواتير وتقليد علامة تجارية لحين صدور قرار النيابة المختصة في هذا الشأن.