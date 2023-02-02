عاجل.. وزير التعليم: تعيين المعلمين الجدد مع بداية الفصل الدراسي الثاني

قال الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنّ الوزارة تتسلم اليوم نتيجة 30 ألف معلم تلقوا التدريبات في الجامعات المختلفة، على أن يتسلموا العمل مع بداية الفصل الدراسي الثاني، متابعا: «سيتم عمل العقود داخل المديريات، على أن يكون توقيع العقد في الإدارة التعليمية التي تقدّم لها المعلم».

وأضاف وزير التربية والتعليم، في لقاء صحفي، أنّ الموجهين والإدارات عليها دور مهم جدا في حضور الطلاب للمدارس، وسيتم عقد لقاء مع مديري المديريات الأسبوع المقبل، لبحث الانضباط في الفصل الدراسي الثاني المقرر انطلاقه 11 فبراير المقبل، إضافة إلى تنظيم مسابقة لأفضل مدرسة وإدارة تعليمية متميزة لتشجيع الانضباط داخل المدارس.

وأكد حجازي، أنّ التميّز في الإدارات التعليمية، يأتي من خلال بنية تحتية قوية وكفاءة مرتفعة لتحسين البيئة التعليمية، إضافة إلى تفعيل حلول مبتكرة لسد العجز.