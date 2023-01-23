آخر قرارات وزير التربية والتعليم.. تدريس اللغة الفرنسية في الإعدادية

شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم، آخر قرارات وزير التربية والتعليم الدكتور رضا حجازي، الذي أعلن خلال الجلسة قرار جديد خاص بطلاب الدمج سيصدر قريبا للتيسير على الطلاب، ويتضمن أن يكون امتحان أصحاب الإعاقة الذهنية 100% موضوعي، بعد أن كان 50% والنصف الآخر مقالي، علاوة على أن باقي ذوي الإعاقة مثل المكفوفين وغيرهم سيكون الامتحان 85% موضوعي، و15% فقط مقالي، وذلك خلال رد الوزير على طلبات مناقشة من جانب الأعضاء عن سير العملية التعليمية.

آخر قرارات وزير التربية والتعليم

وأوضح حجازي، في آخر قرارات وزيرالتربية والتعليم، أن هناك 108 آلاف طالب في مدارس الدمج و9 آلاف معلم للتربية الخاصة، و16 ألف مدرسة بها دمج بشكل جيد، مشددا على أهمية دور المدرسة، موضحا أنه سيعود مرة أخرى من خلال مشروع مدارس مصر المتميزة الذي يعيد للمدرسة نشاطها ودورها.​

رخصة مزاولة المهنة

وفيما يتعلق بـ آخر قرارات وزير التربية والتعليم، أوضح حجازي أن مشروع قانون منح رخصة مزاولة مهنة للمعلم يشدد على توقيع الغرامة على من يمارس مهنة التدريس دون ترخيص لضبط الأداء والحفاظ على المهنة، نافيا ما تردد عن تشجيع الدروس الخصوصية.

ولفت إلى وجود من يمارس التدريس خارج المدارس وغير مؤهل لذلك، وبالتالي مشروع قانون رخصة مزاولة مهنة المعلم ضروري للحفاظ على المهنة، وهناك عقوبة على المخالفين.

كما تطرقت آخر قرارات وزير التعليم إلى أن اللغة الفرنسية ستكون لغة ثانية في المرحلة الإعدادية، ويتم الاستعداد لهذا الأمر من خلال تدريب المعلمين من خلال المركزالثقافة الفرنسي بالقاهرة، إذ جرى إبرام بروتوكول بشأن تدريس اللغة الفرنسية.