نوة الكرم تضرب مرسى مطروح والمدن الساحلية.. غيوم وأمطار

شهدت محافظة مطروح اليوم الخميس برودة شديدة في الجو، وغيوم محملة بمياه الأمطار في مختلف الأنحاء، من مدينة السلوم غربا وحتى مدينة الحمام شرقاً ومرورا بمراكز ومناطق سيدي براني وشماس والقطراني والزويدة والنجيلة والمثاني والزغيرات، ومرسى مطروح وسيدى حنيش، وسملا والجراولة وفوكه، والضبعة وجلالة وغزالة، ومدينة العلمين الجديدة وسيدي عبد الرحمن والعلمين القديمة، والحمام وحتى حدود مدينة الإسكندرية بطول الساحل الشمالي الغربي.

حركة الصيد بالموانئ

وحول حالة الطقس اليوم، قال الحاج نصر الله عبد اللطيف الفردي رئيس جمعية الصيادين بمحافظة مطروح لـ«الوطن» إن نوة الكرم في آخر أيامها تؤثر على حركة الصيد في جميع الموانئ البحرية بنطاق محافظة مطروح منها ميناء السلوم وميناء مرسى مطروح الشرقي وميناء مرسى مطروح الغربي، نتيجة عدم استقرار حالة البحر المتوسط من وجود نشاط في الرياح وارتفاع الأمواج والبرودة الشديدة وسقوط أمطار علي عدة مناطق علي السواحل.

التنبيه على المراكب بدخول أقرب ميناء

وأضاف رئيس جمعية الصيادين في محافظة مطروح أنه جرى التنبيه على جميع المراكب التي كانت في عرض البحر في سروح صيد قبل النوة والقادمة للصيد من مختلف المحافظات الساحلية والموانئ المختلفة للصيد أمام سواحل محافظة مطروح الممتدة بطول 455 على البحر حتى المياه الإقليمية الدولية بالسلوم بالدخول إلى أقرب ميناء لها لعدم تعرضها وطاقم البحارة للخطر، لحين استقرار حالة البحر.