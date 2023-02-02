مصرع طفل وإصابة شاب في حادث تصادم ملاكي ودراجة نارية بالبحيرة

شهد طريق مصر إسكندرية الزراعي بنطاق مركز أبو حمص بمحافظة البحيرة وقوع حادث مروري، تصادم بين سيارة ملاكي مع دراجة نارية، مما أدى إلى مصرع شخص وإصابة آخر، ونقلت الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى دمنهور العام والمصاب إلى مستشفى أبو حمص وحرر محضر بالواقعة.

إخطار بحادث تصادم في البحيرة

تلقى اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة إخطارا من مأمور مركز شرطة أبو حمص، يفيد وقوع حادث تصادم بين دراجة بخارية وسيارة ملاكي بنطاق دائرة المركز، مما أدى إلى مصرع وإصابة شخصين وحرر المحضر اللازم.

تحديد هوية المتوفى

وبالانتقال إلي مكان الحادث تبين وفاة «عماد عبد الحليم عمارة»، 15 سنة، مقيم في قرية سحالى على الطريق الزراعي، ونقلت الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى دمنهور العام وحرر محضر بالواقعة.

إصابة شخص في حادث تصادم بالبحيرة

فيما أسفر الحادث عن إصابة « محمد وجيه عماره»، 35 سنة، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج، وكسر في الساق اليمنى، ونزيف في البطن، وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث للوقوف على ملابسات الواقعة.