القصة الكاملة لمقتل عامل على يد شقيقيه بأسوان.. ألقيا جثمانه في مصرف مائي

في ليلة شتاء باردة، جمعت دوافع الانتقام «نورا» وشقيقها «محمد»، لكن الأكثر ألمًا، أن خطة القتل التي اتفق عليها الشقيقين، كان الهدف منها إزهاق روح الأخ الأكبر، وبالفعل سددت إليه طعنة في الصدر، وكتمت أنفاسه حتى الموت، ليحمل الشقيقان جثمان شقيقهما في توكتوك، ويلقيا به داخل مصرف مائي في مدينة إدفو بأسوان.

خلافات على الميراث

تفاصيل جديدة كشفت عنها تحقيقات الجهات المعنية، في واقعة قتل عامل في إدفو على يد شقيقيه، بسبب خلافات على الميراث، وخلال جلسة التحقيق أمس، شرح المتهمان تفاصيل الجريمة، وأنهما قررا التخلص من شقيقهما، بعد أن رفض أن يعطيهما حقهما في الميراث كاملًا، فخططا لقتله وتمكنا من استدراجه إلى قطعة أرض زراعية، بقصد الجلوس سويًا لتسوية الخلافات بينهم، وعندما حضر المجني عليه «سالم»، اعتدى عليه شقيقه الأصغر بطعنة سكين، وعاونته شقيقته في شل حركته وكتم أنفاسه، حتى تأكدا من وفاته.

مدة الجريمة 5 دقائق

أضاف المتهمان بقتل شقيقهما أمام جهات التحقيق، أن مدة الجريمة لم تستغرق سوى 5 دقائق، بعدها أحضرا «توكتوك»، ووضعا داخله الجثمان، وتخلصا منه في ترعة مياه، وبعد يومين من الحادث عثر المارة على الجثمان طافيًا، وبإبلاغ الشرطة كشفت تفاصيل الواقعة وألقت القبض على المتهمين، وبمواجهتهما اعترفا بخطة القتل وتنفيذها، بسبب وجود خلافات بينهما على الميراث.

أداة الجريمة

جدد قاضي المعارضات حبس المتهم لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات بتهمة القتل العمد، وانتهت التحقيقات مع المتهمين، وبمواجهتهما بتحريات المباحث، التي أكدت تعمدهما تنفيذ الجريمة والتربص بالمجني عليه، وأنهما أعدا أداة الجريمة، وهي سلاح أبيض «سكين»، أخفاه المتهم الأول في طيات ملابسه، وطعن به شقيقه، حتى أحدث به إصابة بالغة، وبعدها تخلص من جثته، بينما شاركته شقيقته في جريمة القتل والتخلص من جثمان المجني عليه، طمعًا منهما بأنهما سيفلتان من العقاب، ويستوليا على الميراث.

عقوبة القتل العمد

يشرح سمير عبد العظيم المحامي بالنقض، في حديثه لـ«الوطن»، عقوبة القتل العمد، موضحا: «يحكم على فاعل هذه الجناية (أي جناية القتل العمد) بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأن هذا الظرف المشدد، يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدي، جناية أخرى، خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم، مع توافر صلة زمنية بينها».